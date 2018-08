RIFORMA PENSIONI 2018 Taglio dei vitalizi | c' è chi dice no all' Ars ultime notizie

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e Quota 41 - Damiano non vuole trucchi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , oggi 1 agosto. Su Quota 100 e Quota 41 arriva il parere di Cesare Damiano . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 05:58:00 GMT)

Pensioni - il Governo vuole fare in fretta : superare la RIFORMA Fornero nella LdB 2019 : Il Governo pronto ad accelerare sul tema Pensioni. Lo ha lasciato chiaramente intendere il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano 'Il Corriere della Sera'. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha definito lo stop alla Legge Fornero come un'emergenza sociale da risolvere in fretta [VIDEO], subito. A questo proposito, Di Maio ha affermato di aver incontrato il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, al ...