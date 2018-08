Riforma pensioni 2018 Il Governo rischia di aiutare i furbetti ultime notizie

Pensioni anticipate 2018/19 : Riforma più complessa con il PIL in frenata : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 1 agosto 2018 vedono emergere nuovi dati dall'Istat circa una possibile frenata del PIL. Si tratta quindi di una situazione che sembra complicare ulteriormente il lavoro di ricerca delle risorse da destinare ai nuovi provvedimenti di riforma del sistema Pensioni stico, oltre che del welfare. --Secondo gli ultimi commenti politici, la questione mette in luce ancora una volta il legame presente tra mondo del ...

Riforma pensioni 2018/ Taglio dei vitalizi - c'è chi dice no all'Ars (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie. Taglio dei vitalizi , l'opposizione di Micciché. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 agosto(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 08:59:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 e Quota 41 - Damiano non vuole trucchi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , oggi 1 agosto. Su Quota 100 e Quota 41 arriva il parere di Cesare Damiano . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 05:58:00 GMT)

Pensioni - il Governo vuole fare in fretta : superare la Riforma Fornero nella LdB 2019 : Il Governo pronto ad accelerare sul tema Pensioni. Lo ha lasciato chiaramente intendere il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano 'Il Corriere della Sera'. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha definito lo stop alla Legge Fornero come un'emergenza sociale da risolvere in fretta [VIDEO], subito. A questo proposito, Di Maio ha affermato di aver incontrato il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, al ...