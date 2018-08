Rifiuti | i roghi negli impianti in Campania sono figli della nuove Terre dei Fuochi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) “Terra dei” è il marchio di infamia del fenomeno di smaltimento scorretto non deiurbani ma deispeciali, industriali e non solo in, ma in tutta Italia. La produzione totale deiin Italia ha raggiunto cifre e proporzioni eccezionali in assenza di tracciabilità certa e dia norma controllati, specie per iindustriali. Isi dividono in tre categorie precise: 1. iurbani, che costituiscono non più del 20% deitotali e certamente quelli che fanno meno danno alla salute pubblica (oggi non più di 29 milioni di tonnellate/anno in Italia) 2. iindustriali autodichiarati e quindi “legali” (oltre 135 milioni tonn/anno) 3. Ma soprattutto ispeciali industriali prodotti in regime di evasione fiscale, che quindi non si autodichiarano e si smaltiscono illegalmente (non meno di 30 milioni di ...