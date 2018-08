Ricerca | più rischi demenza dopo trauma cranico

Partorire più figli aumenta il rischio di Alzheimer. Una Ricerca : Mettere al mondo più bambini può essere molto gratificante per una donna. Ma potrebbe non esserlo per la sua salute. Uno studio condotto dalla Seoul National University, pubblicato sulla rivista Neurology, ha ...

Questa Mappa Mostra Qual è Il Prodotto Più Ricercato Su Google In Ogni Paese Del Mondo : Nell'immaginario collettivo, Ogni Paese viene associato a una tradizione, un piatto tradizionale o un oggetto che per Qualche motivo e in Qualche modo ha finito per identificarlo. In maniera simile, ...

Smartphone - poi frigoriferi ma anche macchine fotografiche : i prodotti più Ricercati online : La realtà virtuale di Internet è una ed è identica in tutto il mondo, ma a seconda del luogo da cui si accede a internet, secondo una ricerca del portale di comparazione dei prezzi online Idealo, varia il tipo di shopping online...

HuffPost sul podio dei siti più consultati dai parlamentari. Lo rivela la Ricerca Quorum/Youtrend : Huffington Post sul podio dei giornali online più consultati dai nuovi parlamentari. È quanto emerge dalla ricerca "Informazione e social media secondo i policymaker", condotta da Quorum/Youtrend e Cattaneo Zanetto & Co su un campione di 94 deputati e senatori di tutti i partiti politici.Lo studio, che mappa le fonti di informazione e i canali social utilizzati dai policymaker, piazza HuffPost al terzo posto in assoluto tra le ...

Italia sempre più protagonista nell’innovazione : opportunità da 15 miliardi per Ricerca in Energia - Clima e Mobilità : È dedicata alla sostenibilità energetica gran parte della dotazione complessiva da 100 miliardi di euro prevista da Horizon Europe, il nuovo programma quadro destinato a finanziare la ricerca e l’innovazione a partire dal 2021 fino al 2027. Horizon Europe ha debuttato nei giorni scorsi all’Euro Science Open Forum 201 di Tolosa per voce del commissario europeo alla ricerca, Scienza e Innovazione, Carlos Moedas, e sostituirà e migliorerà la ...

Medici : Lorenzin - Mandelli tra più grandi - ricordarlo sostenendo Ricerca : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Il mondo scientifico e la società civile dicono, oggi, addio al Professor Mandelli, uomo di straordinaria umanità, scienziato italiano tra i più grandi al mondo”. Così Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute, ricorda l’ematologo spentosi ad 87 anni.“Grazie al suo lavoro – continua – ha donato speranza e nuova vita a migliaia di persone. Il miglior modo per omaggiarlo e ...

Gli smartphone Samsung nel Q1 2018 si sono guastati di più secondo una Ricerca : Stando ad un report, Samsung ha guadagnato il primato dei guasti tra gli smartphone Android durante il primo trimestre del 2018 L'articolo Gli smartphone Samsung nel Q1 2018 si sono guastati di più secondo una ricerca proviene da TuttoAndroid.

La notte europea dei Ricercatori non sarà più a Torino : ... un'importante iniziativa che ha permesso per ben dodici anni consecutivi al capoluogo piemontese di far conoscere l'attività che svolge il mondo della ricerca nell'ambito della Scienza e della ...

Ricerca : la Svizzera è il paese più innovativo al mondo - Cina nelle top 20 : Spetta (ancora) alla Svizzera lo scettro di paese più innovativo al mondo. A stabilirlo è il Global Innovation Index 2018 pubblicato da Cornell University, Insead, World Intellectual Property Organization e GII Knowledge Partners. La Cina è entrata a far parte delle 20 economie più innovative del mondo, mentre a completare la top ten GII 2018 dopo il paese elvetico troviamo Olanda, Svezia, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Finlandia, ...

Ricerca : scoperto il “più antico colore biologico” : Ricercatori dell’Australian National University hanno scoperto un pigmento biologico che sperano possa far luce sul mistero della vita sulla Terra: lo studio pubblicato su”Pnas” ha descritto pigmenti, prodotti da antichi cianobatteri microscopici, a seguito di estrazione rocce risalenti a 1.1 miliardi di anni fa, rinvenute negli scisti neri marini al di sotto del deserto del Sahara in Mauritania. Secondo il team di esperti tali ...

La Ricerca della patatina fritta che resta croccante più a lungo : Uno dei più grandi fornitori di fast food negli Stati Uniti vuole risolvere il problema delle patatine flosce che arrivano con le consegne a domicilio The post La ricerca della patatina fritta che resta croccante più a lungo appeared first on Il Post.

Ricerca su bambini - ragazzi e mondo online : cosa cercano e dove navigano i più piccoli : Il report di Kaspersky Lab raccoglie dati anonimi a livello globale dalle soluzioni consumer di Kaspersky Lab per PC Windows e Mac, con il modulo “Parental Control” acceso, e di Kaspersky Safe Kids, la soluzione stand-alone per dispositivi Windows, Mac, iOS e Android. Il report presenta i risultati delle ricerche degli ultimi 6 mesi nelle dieci lingue più popolari (da novembre 2017 a maggio 2018): i dati mostrano che la categoria video e audio ...