Renzi attacca M5s e Lega | “Governo umilia il Parlamento e usa la ruspa contro la cultura”

Air Force Renzi - M5s attacca l’ex presidente del Consiglio : “Dovrà dare delle risposte - è una spesa inutile” : Continua lo scontro tra M5s e l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi su quello che è stato definito 'Air Force Renzi'. Secondo i pentastellati Giulia Lupo e Gianluigi Paragone, quell'aereo "è una follia, è una spesa inutile. Renzi dovrà dare delle risposte, con quei soldi si potevano fare molte cose importanti".Continua a leggere

SALVINI COME SATANA SULLA COPERTINA DI FAMIGLIA CRISTIANA/ “Pessimo gusto” : giornale replica - Renzi attacca : FAMIGLIA CRISTIANA, COPERTINA contro Matteo SALVINI: “Vade retro”. La replica del ministro dell'Interno al settimanale: “Io COME SATANA? Pessimo gusto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:34:00 GMT)

Matteo Renzi - il figlio Francesco andrà all'Udinese : l'indiscrezione sull'attaccante : L'Udinese potrebbe tesserare Francesco Renzi , attaccante classe 2001, figlio dell'ex Premier Matteo , da ieri in prova con la squadra Primavera della società friulana. Lo rende noto il Messaggero ...

"Savona? No alle dimissioni" Poi Renzi attacca Di Maio per la doppia morale del Movimento 5 Stelle : La magistratura indaga - per presunta usura bancaria - il ministro Paolo Savona e Matteo Renzi dice la sua. Difendendo l"economista, membro dell"esecutivo Conte.Già, sui suoi canali social l"ex presidente del Consiglio, scrive: "Sono un garantista e dunque per me il Ministro #Savona, indagato, non deve dimettersi. Ma proprio per questo dico ad alta voce che Di Maio e i suoi devono vergognarsi. Per anni hanno massacrato persone e famiglie in nome ...

Renzi - le 5 domande per Salvini/ Immigrazione - l'ex premier rivendica il suo lavoro e attacca : "Lega ladrona" : Renzi, le 5 domande per Salvini: l'ex segretario del Pd contro il ministro dell'Interno sul tema Immigrazione. E attacca: "Lega ladrona", le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Renzi : 5 domande per Salvini che mi attacca sull'immigrazione : Roma, 16 lug., askanews, - 'Anche oggi Salvini attacca il mio Governo sull'immigrazione. Dice: 'Con Renzi si è firmato l'accordo Sophia che impone di far sbarcare tutti i migranti in Italia''. Lo ha ...

Monica Bellucci attacca l’ex marito Vincent Cassel : “Un 20enne? Lo guarderei come un figlio. Bisogna diffeRenziare le pulsioni” : “Mi ci vedreste andare con un ventenne, anche molto bello? Lo guarderei come un figlio. Bisogna differenziare le pulsioni in sé da come le si gestiscono”. Monica Bellucci attacca l’ex marito Vincent Cassel. E lo fa con raffinata grazia, senza mai citarlo direttamente, dalle colonne del mensile Elle. Cassel, 51 anni, sarà presto sposo della 21enne modella Tina Kunakey e l’interprete di The Passion e Spectre di certo non gliela manda a dire, pur ...

Pd - big contro Renzi. Lui : 'Attaccate il Matteo sbagliato - pronto a confronto' : ...delle Europee ai Dem aspettano almeno sei mesi di discussioni congressuali "totalmente concentrate sull'ombelico di una classe dirigente in scontro perenne" mentre il paese vive una stagione politica ...

PD diviso su Renzi. Lui : 'State attaccando il Matteo sbagliato' : Io però non intendo rispondere a nessuna polemica, solo politica: pronto a confrontarmi con tutti, su tutto, dall'Europa e l'immigrazione fino ai vitalizi o ai voucher. Prima o poi sarà chiaro anche ...

Renzi : "Attaccano il Matteo sbagliato" : Io però non intendo rispondere a nessuna polemica, solo politica: pronto a confrontarmi con tutti, su tutto, dall'Europa e l'immigrazione fino ai vitalizi o ai voucher. Prima o poi sarà chiaro anche ...

Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : "Le critiche a Gentiloni sono sbagliate e ingiuste" : Le critiche di ieri di Matteo Renzi a Paolo Gentiloni? "sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise". Lo dice il segretario del Partito democratico Maurizio Martina, interpellato al telefono dall'Ansa. "Basta dividersi così tra noi, io voglio un Pd diverso", aggiunge. "Va attaccata la destra pericolosa ora al governo, non chi di noi ha servito bene il Paese".Dal palco dell'Ergife ieri all'assemblea del Pd, Renzi si è preso la ...

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

Martina eletto segretario del Pd. Renzi attacca M5s : Vecchia destra : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Zingaretti critica l'ex segretario: 'Non ascolta mai, per un leader è un grandissimo ...

Pd - Renzi all'Assemblea nazionale : «Non me ne vado». E Zingaretti attacca : «Non si mette mai in ascolto» | Il retroscena sul Congresso : Ci siamo fermati nella capacità di innovare, nel modo in cui fare comunità politica». «Bisogna avere il coraggio di fare una battaglia con idee nuove, perché nessuno basta a se stesso. Abbiamo un ...