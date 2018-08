Regione | ok alla fiducia | passa il maxiemendamento alla finanziaria

Revisori dei conti. Ok proposta di legge M5S per estendere il sorteggio anche agli enti controllati dalla Regione : "Oggi queste figure - spiega Gianina Ciancio - vengono nominate soltanto per scelta della politica. Grazie al pressing del M5S, si sta cambiando drasticamente rotta e Revisori verranno sorteggiati. ...

Concorsi pubblici per categorie protette : bando dalla Regione Lazio : Tra i Concorsi pubblici in scadenza ad agosto, precisamente in questo caso giovedì 23, segnaliamo quello indetto dalla Regione Lazio con un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio: trattasi di un concorso pubblico riservato a categorie protette, dunque a lavoratori con un certo grado di disabilita', volto alla selezione con relativa assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time di ben 55 assistenti di area ...

Regione Puglia - approvato il bilancio più fondi per l aeroporto di Foggia e la lotta alla xylella : Con 30 voti favorevoli è stato approvato nella tarda serata il rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017. Successivamente è stato approvato, con 27 voti favorevoli e 22 ...

Ambiente - Toscana : le sponde del lago di Bilancino passano alla Regione : Passa alla Regione Toscana le sponde del lago di Bilancino in Migello (Firenze): è stato sottoscritto dalla stessa Regione, dal Comune di Barberino di Mugello, da Ait e Publiacqua l’accordo che permetterà alla Regione di avere la proprietà che fino ad oggi apparteneva ai 14 Comuni che all’epoca formavano il consorzio che esegui’ l’opera. L’atto, spiega la Regione, “dà un futuro chiaro per il lago di Bilancino, ...

Caldo - allerta rossa su Genova : scalla il piano della Regione : Ondate di calore e condizioni di elevato rischio con allerta dei servizi sanitari e sociali: è questo il quadro meteo per le prossime ore su Genova compresa tra le città segnalate dal ministero della Salute, che ha emesso un nuovo bollettino per le ondate di calore. Nel capoluogo ligure fino a questa sera sarà allerta Arancione, di livello 2, ma domani e dopodomani è previsto un peggioramento con la segnalazione dell’allerta rossa, livello ...

Rischio sismico in scuole e edifici pubblici. Dalla Regione 484mila euro per l'Aretino : Oltre 29 verifiche sismiche su edifici pubblici, per un finanziamento complessivo di 484mila euro, e 3 progettazioni di interventi per l'adeguamento sismico di edifici pubblici, beneficiarie di ...

La sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni (Lega) : “Conquistiamo la Regione e diamo un calcio in culo ai comunisti” : Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura della Lega, ha introdotto Matteo Salvini sul palco di Fontevivo, in provincia di Parma. Prima di lasciare il microfono al segretario del Carroccio, il riferimento alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna (in programma nel 2019): “Grazie al vostro supporto conquistiamo la Regione e diamo un calcio in culo ai comunisti”. L'articolo La sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni ...

Legionella - tre morti a Bresso : allarme in Lombardia/ “Forse positivo uno dei campionamenti” : la Regione frena : allarme Legionella a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di Bresso. Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:00:00 GMT)

Ambiente : dalla Regione Toscana 1 mln contro i tombamenti dei fiumi : La correzione, l’adeguamento o l’eliminazione dei tombamenti di fiumi e torrenti sono gli obiettivi del nuovo bando regionale che partirà a breve e che sarà mirato a rimuovere, dove si può, le coperture dei corsi d’acqua in Toscana. La giunta regionale ha approvato le direttive che serviranno a emanare un bando da 1 milione di euro utile a selezionare progetti destinati alla riduzione del rischio idraulico che è legato ai ...

Incendi Abruzzo : ok dalla Regione all’utilizzo dell’elicottero : La Giunta regionale d’Abruzzo, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Protezione civile, Nicola Cavaliere, ha autorizzato l’uso di un elicottero per la lotta agli Incendi. “L’ausilio del mezzo aereo – spiega il presidente della Regione, Donato Toma – costituisce un valore aggiunto per le squadre a terra che permetterà la riduzione dei tempi di intervento per lo spegnimento, ...

Inclusione persone disabili - 1 - 8 milioni dalla Regione : MILANO - Uno stanziamento da oltre 1,8 milioni di euro per favorire l'Inclusione delle persone con disabilità, tramite anche il coinvolgimento di 24 Ambiti lombardi, che compartecipano della spesa con ...

Il silenzio assordante di Larino : in migliaia per ricordare Michele Cesaride e chiedere al Governo e alla Regione che la sanità pubblica ... : In migliaia tra le strade di Larino per partecipare al dolore della famiglia Cesaride e per protestare contro la riorganizzazione sanitaria in Molise. A scendere in piazza tanti cittadini, oltre mille,...

Dalla Regione Calabria 20 milioni di euro per far ripartire subito i tirocini : ... ma che quando le istituzioni sono in sintonia con il mondo del lavoro e soprattutto con quel mondo di invisibili, quali sono i precari, le cose si possono risolvere attraverso soluzioni concrete e ...

Mafia - in Lombardia nessuno la nega più : uno studio pagato dalla Regione racconta le metastasi provincia per provincia : Non c’era, ora è una metastasi diffusa in tutta la Regione. Eccola qui la Mafia al Nord. Il ritratto, provincia per provincia, arriva proprio da Regione Lombardia, cioè dalle stesse sale dove – solo pochi anni fa – s’era levato energico, risoluto e sdegnato il diniego dell’allora governatore (e già ministro degli Interni) Roberto Maroni: “La Mafia al Nord non esiste”. Era il 2010 e dopo sei anni proprio qui, e proprio grazie ai ...