Regione Lombardia | la buona notizia dei contraccettivi gratuiti per under 24

Lombardia : Bussolati (Pd) - da Regione risorse non sufficienti per smog : Milano, 30 lug. (AdnKronos) - “Rispetto al passato Regione Lombardia comincia a fare dei passi avanti, allineandosi alle misure antismog prese dal Comune di Milano che si sono rivelate quelle vincenti. Ma ancora è drammaticamente indietro soprattutto sul fronte delle risorse stanziate”: è il comment

Lombardia : da Regione 4mln euro per ciclo integrato acque : Milano, 30 lug. (AdnKronos) - "Esprimo soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Lombardia dell’emendamento all’assestamento di bilancio fortemente voluto dal Gruppo Lega e che ho avuto l'onore di presentare, che permetterà di sbloccare 4 milioni di euro per migliorare

Regione Lombardia stanzia 600mila euro per le telecamere nei nidi - Fontana : "Contro i maltrattamenti" : I fondi in una legge ad hoc. Il governatore: "Troppi episodi inaccettabili". Altri 300mila per formazione di operatori e famiglie. I contributi su base volontaria

Lombardia : Consiglio Regione approva rendiconto 2017 : Milano, 30 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il rendiconto generale dell’esercizio finanziario regionale del 2017, che registra un miglioramento del risultato di gestione di circa 615 milioni di euro. Il rendiconto è stato approvato con 39 voti favorevoli e 27 contrari. Il disavanzo a fine 2017 è quantificato in circa 1.015 milioni, rispetto ai 1.630 milioni della gestione 2016. Il rendiconto, ha ...

Lombardia : Consiglio Regione approva rendiconto 2017 : Milano, 30 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il rendiconto generale dell’esercizio finanziario regionale del 2017, che registra un miglioramento del risultato di gestione di circa 615 milioni di euro. Il rendiconto è stato approvato con 39 voti favorevoli e 27 contrari. Il disavanzo a fine 2017 è quantificato in circa 1.015 milioni, rispetto ai 1.630 milioni della gestione 2016. Il ...

Lombardia : domenica 29 in palazzi Regione porte aperte con mattoncini Lego (2) : (AdnKronos) - "Ancora una volta Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia si confermano una cornice versatile e di alto livello, in grado di ospitare diverse iniziative nel segno della cultura, dai concerti alle mostre, offerti gratuitamente ai cittadini –evidenziano Attilio Fontana, presidente della Giun

Lombardia : domenica 29 in palazzi Regione porte aperte con mattoncini Lego : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Una giornata speciale all’insegna del gioco, della creatività e del divertimento. domenica prossima 29 luglio, dalle ore 14 alle 2, con ultimo ingresso alle ore 21, Palazzo Pirelli apre le sue porte ai bambini e alle famiglie, che nell’occasione potranno salire allo Spa

Lombardia : domenica 29 in palazzi Regione porte aperte con mattoncini Lego (2) : (AdnKronos) – “Ancora una volta Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia si confermano una cornice versatile e di alto livello, in grado di ospitare diverse iniziative nel segno della cultura, dai concerti alle mostre, offerti gratuitamente ai cittadini ‘evidenziano Attilio Fontana, presidente della Giunta e Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale-. L’appuntamento di domenica è pensato appositamente per le ...

Lombardia : domenica 29 in palazzi Regione porte aperte con mattoncini Lego : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Una giornata speciale all’insegna del gioco, della creatività e del divertimento. domenica prossima 29 luglio, dalle ore 14 alle 2, con ultimo ingresso alle ore 21, Palazzo Pirelli apre le sue porte ai bambini e alle famiglie, che nell’occasione potranno salire allo Spazio Belvedere al 31esimo piano e potranno ammirare al primo piano presso lo Spazio Eventi la mostra di Riccardo Zangelmi ...

Lombardia : domenica 29 in palazzi Regione porte aperte con mattoncini Lego : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Una giornata speciale all’insegna del gioco, della creatività e del divertimento. domenica prossima 29 luglio, dalle ore 14 alle 2, con ultimo ingresso alle ore 21, Palazzo Pirelli apre le sue porte ai bambini e alle famiglie, che nell’occasione potranno salire allo Spazio Belvedere al 31esimo piano e potranno ammirare al primo piano presso lo Spazio Eventi la mostra di Riccardo Zangelmi ...

Regione Lombardia : balzo in avanti verso l'autonomia : Penso che possano essere gia' valutate non solo dalla struttura del Ministero, ma anche, spero in tempi brevi, da quello dell'Economia e Finanze. Aspettiamo le considerazioni del ministro, cui voglio ...

Legionella - tre morti a Bresso : allarme in Lombardia/ “Forse positivo uno dei campionamenti” : la Regione frena : allarme Legionella a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di Bresso. Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:00:00 GMT)

Lombardia : da Regione 1mln per danni alluvioni Bergamo e Sondrio : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Ammontano a un milione di euro i nuovi fondi che Regione Lombardia ha destinato ai Comuni delle province di Bergamo e Sondrio colpite dalle eccezionali piogge del giugno 2016, che si vanno ad aggiungere a quanto già stanziato nel 2017 per provvedere a tutta una serie di

Mafia - in Lombardia nessuno la nega più : uno studio pagato dalla Regione racconta le metastasi provincia per provincia : Non c’era, ora è una metastasi diffusa in tutta la Regione. Eccola qui la Mafia al Nord. Il ritratto, provincia per provincia, arriva proprio da Regione Lombardia, cioè dalle stesse sale dove – solo pochi anni fa – s’era levato energico, risoluto e sdegnato il diniego dell’allora governatore (e già ministro degli Interni) Roberto Maroni: “La Mafia al Nord non esiste”. Era il 2010 e dopo sei anni proprio qui, e proprio grazie ai ...