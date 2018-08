Redstone 6 per Xbox One in arrivo nel 2019 per gli utenti Skip Ahead

Windows Insider : disponibili due nuove build per Redstone 5 e 19h1 : Dona Sarkar e il suo team hanno avviato il roll-out di due nuove build Windows 10 Insider Preview: la 17723 che riguarda gli utenti Redstone 5 iscritti al ramo Fast e la 18204 relativa a quelli 19h1 che hanno aderito all’opzione Skip Ahead. Il changelog è il medesimo per entrambi gli aggiornamenti. Novità Mixed Reality Flashlight How many times have you been immersed in a captivating virtual experience and… Wanted to take a quick peek at ...

Windows Insider : torna disponibile il ramo Skip Ahead per Windows 10 Redstone 6 : Dopo aver chiuso temporaneamente il canale Skip Ahead del programma Insider, Microsoft annuncia oggi di averlo nuovamente riaperto al pubblico. Per accedere al nuovo canale, basta semplicemente andare nelle impostazioni di sistema>Aggiornamento e Sicurezza>Windows Insider e selezionare la voce “Skip Ahead to the next Windows release” in modo tale da poter ricevere in anteprima assoluta le build facenti parte del prossimo grande ...

Lo sviluppo di Redstone 5 sta per giungere al termine e Microsoft si prepara a 19H1 : Assieme al rilascio della build 17713, Microsoft ha annunciato tramite un comunicato pubblicato sul Windows Blog di aver apportato alcune importanti e necessarie modifiche al programma Insider. Lo sviluppo in anteprima di Redstone 5, il sesto grande aggiornamento di Windows 10 il cui rilascio pubblico sarebbe previsto per ottobre, sta per giungere al termine: ciò significa che la stragrande maggioranza delle novità è stata ormai introdotta, di ...

