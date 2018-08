Record per i consumi di elettricità a causa del caldo

Trimestrale Record per la Ferrari - +18 - 1% utile netto a 160 milioni di euro : Ferrari chiude un'altra 'Trimestrale record', l'ultima targata Sergio Marchionne. L'utile netto è pari a 160 milioni di euro, +18,1% rispetto all'analogo periodo 2017. La società conferma l'outlook ...

Ondata di caldo Record in Europa - tonnellate di pesci morti e divieti di balneazione : dopo gli incendi e i danni all’agricoltura - ecco gli effetti disastrosi su persone e animali : L’Ondata di caldo che sta stringendo in una morsa grandi fasce dell’Europa è già responsabile di devastanti incendi e perdite delle colture. Ora i pesci d’acqua dolce potrebbero essere le prossime vittime. Alcune aree in Germania stanno soffocando nel caldo con 39°C. Fiumi come il Reno e l’Elba hanno assorbito così tanto calore che i pesci stanno cominciando a soffocare. Ad Amburgo, le autorità hanno raccolto dai laghetti almeno 5 tonnellate di ...

MotoGp - a Brno per Rossi un altro Record : TORINO - A Brno, Valentino Rossi avrà la possibilità scrivere ancora più storia di quanto non abbia già fatto. In Repubblica Ceca, infatti, il nove volte campione del mondo potrebbe diventare anche il ...

Mediobanca - risultati Record per i ricavi : Teleborsa, - Mediobanca ha chiuso l'esercizio 2017-2018 con risultati record per ricavi, utile operativo e redditività trainati dalla potenziata distribuzione e forte spinta commerciale. L'esercizio ...

Box-Office : Gli Incredibili 2 supera il miliardo di dollari nel mondo in tempo Record : Come previsto, ieri Gli Incredibili 2 ha superato un altro grande traguardo. Dopo aver battuto il record del miglior esordio negli Stati Uniti di sempre per un film d'animazione, ed essere diventato ...

Caldo e condizionatori - è Record per i consumi di elettricità : Il grande Caldo e i condizionatori d'aria a tutta birra spingono al massimo i consumi di elettricità, che oggi alle 14.30 hanno toccato il nuovo record di quest'anno a 56.400 MW. È quanto si evince ...

Lavoro - Istat : la disoccupazione torna a crescere. È Record per i contratti a termine : L'Istat certifica un nuovo aumento della disoccupazione a giugno: ora è al 10,9%. In diminuzione il tasso di occupati, mentre continuano ad aumentare i contratti a termine (nuovo record). I dati trimestrali sono comunque positivi con una netta crescita dell'occupazione e il calo della disoccupazione da aprile.Continua a leggere

Ondata di caldo in Germania : temperature Record - allarme siccità : Con l’Ondata di caldo che continua a persistere su tutta l’Europa e in particolare in Germania – dove oggi si potrebbero registrare temperature record di 39°C – e la quasi assenza di piogge, gli agricoltori hanno lanciato l’allarme. L’Associazione degli agricoltori tedeschi ha chiesto al governo 1 miliardo di euro (1,17 miliardi di dollari) di sussidi per coprire le perdite del raccolto di quest’anno, ...

Istat : calano gli occupati - è Record per quelli a termine : Torna il segno meno nel conto degli occupati. A giugno, dopo tre mesi consecutivi di crescita, la stime dell'Istat registrano un calo di 49 mila unità (-0,2%). Il calo dell'occupazione coinvolge soprattutto gli uomini (-42 mila) e le persone di 35 anni o più (-56 mila) e si concentra tra i dipendenti permanenti (-56 mila) e in misura più contenuta tra gli indipendenti (-9 mila). Continuano invece a crescere i dipendenti a ...

“Un inferno”. L’anticiclone africano sull’Italia : le temperature Record : È arrivato direttamente dal Nord Africa ed giunto sul nostro Paese nel corso dell’ultimo weekend di luglio. L’anticiclone africano ha già iniziato ad arroventare l’Italia ma è stato solo l’inizio. La settimana appena avviata, infatti, – riferisce il team del sito www.iLMeteo.it – sarà la più bollente di questa pazza estate, con tanto sole e, questa è la novità, con temporali quasi assenti, salvo per ...