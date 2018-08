Reclutavano mercenari filorussi per combattere in Ucraina : 6 arresti : Reclutavano mercenari filorussi per combattere in Ucraina: 6 arresti Sei persone in manette a Milano e in provincia di Avellino e Parma, altri 7 indagati perquisiti. Le accuse: reclutamento di mercenari e combattimento in un conflitto armato estero. Le indagini sono partite da verifiche su ambienti skinhead ...