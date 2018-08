Rebus Rai | Foa ad Affaritaliani it Adesso deve decidere l' azionista

affaritaliani

: RT @Stregatto27: Da appassionato di enigmistica, #MarcelloFoa ,grazie alla Commissione di #Vigilanza parlamentare sulla Rai,lo descrivo con… - claudioallumi : RT @Stregatto27: Da appassionato di enigmistica, #MarcelloFoa ,grazie alla Commissione di #Vigilanza parlamentare sulla Rai,lo descrivo con… - Stregatto27 : Da appassionato di enigmistica, #MarcelloFoa ,grazie alla Commissione di #Vigilanza parlamentare sulla Rai,lo descr… - ilbarone1967 : RT @StefaniSer: Rebus 1. #Berlusconi Premier denunciato dalla #sinistra per conflitto di interesse con la #RAI 2. #Renzi riforma la #RAI e… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) "Mi rimetto a quanto deciderà l'. E' un mio dovere istituzionale che io rispetterò scrupolosamente". Lo afferma interpellato da.it Marcello Foa, membro del Cda Rai designato dalla maggioranza Lega - M5S per la presidenza della tv pubblica il quale però non ha ottenuto il via libera della Commissione di Vigilanza Rai Segui su.it