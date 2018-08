Real Madrid | esordio amaro per Lopetegui A Miami la spunta Mou | 2-1

ICC - debutto amaro per il Real Madrid : il Manchester United sorride con Sanchez ed Herrera : I blancos escono sconfitti dal match contro i red devils, non serve a nulla il gol di Benzema a fine primo tempo Il Manchester United ha battuto 2-1 il Real Madrid in un match dell’International Champions Cup disputato all’Hard Rock Stadium di Miami. Per i ‘red devils’ in rete Sanchez al 18′ e Herrera al 27′, di Benzema al 3′ minuto di recupero del primo tempo il gol della bandiera dei ...

Milan sconfitto dal Tottenham - il Manchester United batte il Real Madrid : Il Milan ha perso 0-1 contro il Tottenham, nella seconda sfida della International Champions cup, giocata nella notte a Minneapolis. È stato il centrocampista francese Georges-Kevin Nkoudou a segnare ...

Icc : Real Madrid ko 2-1 contro lo United : ANSA, - ROMA, 1 AGO - A Miami, sul terreno dell'Hard Rock stadium, il Manchester United ha battuto i tripli campioni d'Europa del Real Madrid per 2-1, in una partita valida per l'International ...

ICC - Manchester United-Real Madrid 2-1 : Sanchez-Herrera show : MIAMI, STATI UNITI, - Il Manchester United di José Mourinho ha battuto 2-1 il Real Madrid di Julen Lopetegui , in un match disputato a Miami e valido per l'International Champions Cup. I Red Devils, ...

DIRETTA/ Manchester United Real Madrid streaming video e tv : formazioni - si comincia! (ICC 2018) : DIRETTA Manchester United Real Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole, nella notte a Miami(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 01:44:00 GMT)

Diretta/ Manchester United Real Madrid streaming video e tv : probabili formazioni e orario (ICC 2018) : Diretta Manchester United Real Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole, nella notte a Miami(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 00:49:00 GMT)

DIRETTA/ Manchester United Real Madrid streaming video e tv : orario e probabili formazioni (ICC 2018) : DIRETTA Manchester United Real Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole, nella notte a Miami(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:51:00 GMT)

Trofeo Santiago Bernabeu - sarà Real Madrid-Milan : appuntamento l’11 agosto : Archiviato l’impegno con l’International Champions Cup 2018, il Milan guidato da Rino Gattuso si appresterà ad affrontare un’altra amichevole di lusso: i rossoneri sono infatti stati inviati dal Real Madrid per prendere parte al “Trofeo Bernabeu“, una delle classiche del calcio estivo dedicata a uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio. L’annuncio è […] L'articolo Trofeo Santiago Bernabeu, ...

Trofeo Santiago Bernabeu - il Milan sfiderà il Real Madrid l'11 agosto : Un'amichevole di lusso, per tornare grandi come un tempo, come fosse un buon auspicio. l'11 agosto si terrà la XXXIX edizione del Trofeo Santiago Bernabéu tra Real Madrid e Milan. La gara sarà l'...

La WWE omaggia il Real Madrid con una cintura speciale : “dopo 3 Champions League è ora di celebrare come nel wrestling” : La WWE omaggia il Real Madrid con una cintura speciale. Triple H celebra i Blancos dopo 3 Champions League vinte consecutivamente La WWE è sempre molto attenta ai grandi trionfi negli altri sport, specialmente a quelli calcistici. Con il Real Madrid di stanza a Miami per la sfida contro il Manchester United all’Hard Rocks Stadium, la federazione di Stamford ha deciso di omaggiar ei Blancos con una cintura speciale. Al club spagnolo è ...

ICC 2018 - dove vedere Manchester United-Real Madrid in Tv e in streaming : Si prospetta una notte di grande calcio con la sfida tra Manchester United e Real Madrid valida per l'International Champions Cup 2018 L'articolo ICC 2018, dove vedere Manchester United-Real Madrid in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ICC - dove vedere Manchester United-Real Madrid in Tv e in streaming : L’International Champions Cup è ormai diventata da qualche anno una vera classica del calcio estivo grazie alla presenza dei più importanti club europei. S preannuncia quindi davvero interessante la sfida in programma questa notte tra Manchester United e Real Madrid, che si affronteranno a Miami. dove vedere Manchester United-Real Madrid – Come seguire la gara […] L'articolo ICC, dove vedere Manchester United-Real Madrid in Tv ...

Real Madrid - Lopetegui : “puntiamo su Bale” : “Riconosciamo a Cristiano Ronaldo di aver fatto la storia. Fantastica per il Madrid. Gli auguriamo il meglio. Noi continueremo il nostro cammino con una sfida molto bella ed esigente come quella di reinventare la squadra dopo l’addio di un giocatore come lui. Siamo convinti che Bale fara’ un grande anno, ci aspettiamo molto da lui: lavoreremo affinche’ ci regali la sua miglior versione”. Così Julen Lopetegui, ...

Manchester United Real Madrid/ Streaming video diretta tv : probabili formazioni - orario - quote - risultato live : diretta Manchester United Real Madrid Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole, nella notte a Miami(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 13:56:00 GMT)