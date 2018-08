Rapporto 2018 | Svimez | allarme povertà sanitaria al Sud

Presentazione del Rapporto Consumo di Suolo in Italia 2018 : Si è tenuto oggi, martedì 17 luglio 2017, a Palazzo Montecitorio la Presentazione dell’edizione 2018 del Rapporto sul Consumo di Suolo in Italia realizzato dall’ISPRA e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Il Rapporto restituisce una fotografia completa e aggiornata del territorio e fornisce una valutazione delle dinamiche di cambiamento della copertura del Suolo e della crescita urbana, anche a livello locale, e ...

Usa : Rapporto Fmi conferma crescita del 2 - 9 per cento nel 2018 ma ripresa economica mondiale fragile : Washington, 16 lug 21:21 - , Agenzia Nova, - Il Fondo monetario internazionale , Fmi, ha confermato oggi le previsioni di aprile sull'economia statunitense, sottolineando però la vulnerabilità... , Res,

Rapporto Zoomafia 2018 - allarme crimini sugli animali : una denuncia ogni 55 minuti : 'In Calabria - spiega il Rapporto - la cosca Muto è riuscita a influenzare l'economia locale, monopolizzando, con modalità mafiose, l'offerta di pescato, principale fonte di finanziamento della ...

Rapporto ecomafie 2018 di Legambiente : lotta al bracconaggio e al traffico delle emissioni di Co2 : Per la prima volta nel Rapporto ecomafie 2018 di Legambiente, presentato oggi a Roma a Palazzo Montecitorio alla presenza del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, vengono citate le attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). In particolare, l’applicazione della legge 68 del 2015 sugli ecoreati assegna, come ricordato da Legambiente, al SNPA, in qualità di organo tecnico, il compito di guidare la certificazione ...

Rapporto Ecomafia 2018 : boom di arresti per crimini contro l’ambiente e di inchieste sui traffici illegali di rifiuti : “Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l’ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici illeciti di rifiuti“: dal Rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato questa mattina a Roma, spiccano infatti “le 538 ordinanze di custodia cautelare emesse per reati ambientali nel 2017 (139,5% in più rispetto al 2016). Un risultato importante sul fronte repressivo frutto ...

'Il Poema della terra' : come sta cambiando il Rapporto tra cultura e natura oggi Editoriale Estate 2018 : Esiste un ente enorme, attivo in ogni parte del globo, che tramite la scienza permette di produrre con poco sforzo, e senza alcun problema legato a siccità, parassiti eccetera, cibo per tutti. Ci ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 giugno 2018 : Veronica è gelosa del Rapporto tra Vera e Roberto : L'imprenditrice sembra proprio non sopportare il feeling tra sua nipote e il Ferri e farà di tutto perché i due si allontanino.

Video on Demand in Europa 2018 - 2021 nel nuovo Rapporto ITMedia Consulting : L'andamento e le prospettive del mercato europeo dei contenuti è al centro del nuovo Rapporto ITMedia Consulting Video on Demand in Europe: 2018-2021, giunto quest'anno alla 14° edizione. Il 2017 ha visto la definitiva esplosione del VOD, che nei prossimi 4 anni, secondo ITMedia Consulting, presenterà molto elevati e una crescita su base annua ancora in doppia cifra, ma distante dai picchi degli anni passati, ad eccezione ...

Auto elettriche - in Italia non conviene : lo dice il Rapporto LeasePlan 2018 : In Italia non è ancora conveniente acquistare un’Auto elettrica. Proprio quando le statistiche riferiscono di una sempre maggiore diffusione delle Auto elettriche, i cui costi continuano ad abbassarsi avvicinandosi a quelle alimentate a benzina o diesel, giunge per gli Automobilisti Italiani la doccia fredda dell’annuale rapporto di LeasePlan. Il colosso olandese del noleggio a lungo termine ha analizzato i costi per il possesso dell’Auto in 21 ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 21 giugno 2018 : il Rapporto con gli altri la priorità dei Gemelli : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 21 giugno 2018. Per il Gemelli il rapporto con gli altri è la priorità. Capricorno alle prese con la propria ambizione e testardaggine(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 05:17:00 GMT)

Quali sono le sfide e le opportunità del web nel 2018. Il Rapporto Agi Censis : Lavoro e ripresa economica, innovazione e sharing economy, informazione e disinformazione, privacy e cybersecurity, rete e intelligenza artificiale, scuola e PA: l’#Internetday 2018 racconta sfide, opportunità e pericoli di una società sempre più connessa. Per affrontarli Agi – Agenzia Italia riunisce martedì 26 giugno, dalle ore 08:30 alle 13 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, i ...

ENEA : VII Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica - a Roma - il 19 giugno 2018 : Con il patrocinio della Camera dei deputati, l’ENEA presenta il 7° Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica, strumento di monitoraggio condiviso con i principali stakeholder del nostro Paese: risparmi energetici conseguiti attraverso le principali misure attuate; nuovi trend nei diversi settori di uso finale; barriere e buone pratiche; approfondimenti su diagnosi energetiche, strumenti di finanziamento, povertà Energetica. Questi gli ...

Grande Fratello 2018 - Paola Di Benedetto : "Matteo Gentili? Ha giocato sulla fine del nostro Rapporto" : La modella torna a parlare del suo ex fidanzato dichiarando di non aver nessun rimpianto nei suoi confronti.

ENAC presenta il Rapporto e Bilancio sociale 2018 : Teleborsa, - E' in programma domani 5 giugno 2018 la presentazione del Rapporto e Bilancio sociale 2017 dell'ENAC , che festeggia anche il suo ventennale . Le celebrazioni si svolgeranno a Roma, ...