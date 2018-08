Rai | voto in Vigilanza | Marcello Foa bocciato | Ma Salvini insiste | Forza

Nomine Rai - elezione Marcello Foa presidente/ Ultime notizie - voto in Commissione Vigilanza : Rai, voto in Commissione Vigilanza per la nomina di Marcello Foa presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo, a rischio il centrodestra(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 04:50:00 GMT)

Rai - cda ratifica i nuovi vertici - ma Foa è in bilico. Fi potrebbe disertare il voto in Commissione : Un voto contrario, Rita Borioni, e un astenuto. La partita ora si sposta in Commissione di Vigilanza convocata per domani mattina. Il giornalista: attendo con rispetto voto, io estraneo a logiche ...

Cda Rai nomina Marcello Foa presidente a maggioranza/ Domani voto Commissione Vigilanza : FI-Pd contro Salvini : Nomine Rai, Domani voto in Commissione Vigilanza: Meloni, "sì a Marcello Foa presidente". Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:52:00 GMT)

Rai - mercoledì il voto in Vigilanza. Berlusconi non molla : 'Votiamo no' : A 48 ore dal voto in Vigilanza è ancora nebbia sulla presidenza Rai. Marcello Foa continua a spaccare il centrodestra e rischia di arrivare al voto del primo agosto al buio. In commissione per ...

Rai - MELONI CON LEGA-M5S : “SÌ A MARCELLO FOA”/ Voto Cda in bilico : Pd “Berlusconi rifiuti patti segreti” : Nomine Rai, domani Voto in Cda: MELONI, "sì a MARCELLO Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 20:50:00 GMT)

Marcello Foa - Giorgia Meloni smaschera le balle di Renzi : 'Dopo quel che ha fatto alla Rai - voto lui' : alla conta per il voto in Commissione di Vigilanza Rai sull'elezione di Marcello Foa alla presidenza della Rai si aggiunge anche Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha rotto gli indugi sul giornalista ...

Nomine Rai - Meloni “sì Marcello Foa presidente”/ Domani voto Cda - FI verso No : Fico “questa legge non va bene” : Nomine Rai, Domani voto in Cda: Meloni, "sì a Marcello Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Berlusconi e Gentiloni : “il Governo fallirà presto”/ Nomine Rai “pessimo segnale” : Forza Italia pronta al voto : Silvio Berlusconi contro le Nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il Governo fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Rai - Forza Italia silura Marcello Foa : "Al momento il nostro voto è no" : Sul nome di Marcello Foa per la presidenza della Rai, ''Forza Italia farà un'attenta riflessione, ma al momento il nostro voto è 'no'". Lo dice la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini...

Rai : Gelmini - su Foa riflessione ma ora nostro voto è no (2) : (AdnKronos) – “La maggioranza, prima di proporre un suo nome per la presidenza della Rai, avrebbe dovuto avviare un’istruttoria tra i gruppi parlamentari presenti in commissione di Vigilanza Rai -spiega Gelmini- e solo dopo esprimere un candidato di sintesi, in grado di avere il voto dei 2/3 dei componenti, necessari per concludere l’iter. Proponendo Foa al buio, il governo ha utilizzato un metodo sbagliato”. ...

Rai - Pd 'Faremo di tutto per impedire la presidenza Foa'. Dem e Leu si appellano a Fi. Gelmini 'Per ora il nostro voto è no' : ROMA. impedire l'elezione di Marcello Foa a presidente della Rai . Il candidato voluto fortemente da Matteo Salvini è diventato l'obiettivo polemico di Pd e Leu per via delle sue posizioni sovraniste, ...

Rai : Gelmini - su Foa riflessione ma ora nostro voto è no (2) : (AdnKronos) – “La maggioranza, prima di proporre un suo nome per la presidenza della Rai, avrebbe dovuto avviare un’istruttoria tra i gruppi parlamentari presenti in commissione di Vigilanza Rai -spiega Gelmini- e solo dopo esprimere un candidato di sintesi, in grado di avere il voto dei 2/3 dei componenti, necessari per concludere l’iter. Proponendo Foa al buio, il governo ha utilizzato un metodo sbagliato”. ...

**Rai : Gelmini (Fi) - su Foa riflessione ma ora nostro voto è no** : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – Sul nome di Marcello Foa per la presidenza della Rai, “Forza Italia farà un’attenta riflessione, ma al momento il nostro voto è ‘no'”. Lo dice la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini, annunciando un “dialogo con tutte le altre forze politiche per individuare una figura terza, di garanzia”. L'articolo **Rai: Gelmini (Fi), su Foa riflessione ma ora nostro voto è no** ...

**Rai : Gelmini (Fi) - su Foa riflessione ma ora nostro voto è no** : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – Sul nome di Marcello Foa per la presidenza della Rai, “Forza Italia farà un’attenta riflessione, ma al momento il nostro voto è ‘no'”. Lo dice la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini, annunciando un “dialogo con tutte le altre forze politiche per individuare una figura terza, di garanzia”. L'articolo **Rai: Gelmini (Fi), su Foa riflessione ma ora nostro voto è ...