Marcello Foa bocciato dalla vigilanza Rai : Il presidente designato non ha ottenuto i voti necessari

Nomine Rai : la Vigilanza boccia Marcello Foa presidente : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati ...

Rai - la Commissione Vigilanza boccia Foa : In Commissione di Vigilanza Rai sono stati 22 i pareri favorevoli - e una scheda bianca - per la nomina di Marcello Foa a presidente Rai. Per il via libera serviva una maggioranza dei due terzi, cioè ...

Nomine Rai - Vigilanza boccia Foa presidente - : A San Macuto hanno votato 23 componenti della Commissione: i voti favorevoli sono stati 22, sotto il previsto quorum di 27,, una scheda bianca. Pd, FI e LeU non hanno ritirato la scheda per la ...

Presidente Rai : Foa bocciato in commissione Vigilanza : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a Presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati ...

Rai - la Vigilanza boccia la nomina di Foa alla presidenza : ROMA - Fumata nera: la Vigilanza Rai ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Sono stati 22 i pareri favorevoli - e una scheda bianca - per la nomina di Marcello Foa a presidente ...

Rai : non passa in Vigilanza nomina Foa a presidente : Non passa in commissione di Vigilanza sulla Rai la nomina di Marcello Foa a presidente del cda. Forza Italia, Pd e Leu non hanno partecipato al voto. A favore di Foa i voti sono stati 22. Per la ...

Presidenza Rai : Foa è stato bocciato dalla commissione di Vigilanza Video : A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il quorum previsto di 27), una scheda bianca

Rai - la commissione di Vigilanza boccia la nomina di Foa : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca, verosimilmente il presidente della commissione Alberto Barachini, unico di Forza Italia a aprtecipare al voto. Infatti il partito di Berlusconi, il Pd e Liberi e Uguali non hanno partecipato ...

La Vigilanza Rai boccia Foa presidente : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca.Pd, Leu e Forza Italia non hanno ritirato la scheda e partecipato al voto.

La Vigilanza Rai boccia la nomina di Foa a presidente della tv pubblica : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca....

Presidenza Rai - la commissione di Vigilanza boccia Foa : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono...

Rai - la Vigilanza boccia la nomina di Foa : ROMA - Fumata nera: la Vigilanza Rai ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Sono stati 22 i pareri favorevoli - e una scheda bianca - per la nomina di Marcello Foa a presidente ...

Rai - bocciato Foa presidente In Vigilanza Pd - Leu - Fi non votano : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. Sono stati 22 i pareri favorevoli, oltre a una scheda bianca: servivano invece 27 voti, ovvero invece una maggioranza dei due terzi su 40 componenti della commissione Segui su affaritaliani.it