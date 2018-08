Rai | non passa la nomina di Foa a Presidente in Vigilanza

Buttafuoco : "La destra non vuole la destra in Rai" : La destra non vuole la destra in Rai. Questo, in sintesi, il commento sul Fatto Quotidiano di Pietrangelo Buttafuoco, sullo stop di Forza Italia alla nomina di Marcello Foa alla presidenza di Viale Mazzini. Stop appena ratificato dalla commissione di Vigilanza, che ha bocciato la candidatura "sovranista". "È storia di sempre quella della destra che sbarra la strada alla destra in Rai. Buon ultima arriva Forza Italia, pur sempre emanazione ...

Marcello Foa - siluro dalla Commissione di Vigilanza : non può essere presidente della Rai : La nomina di Marcello Foa a presidente della Rai è stata bocciata dalla Commissione di Vigilanza della Rai. Per il giornalista sono stati solo 22 i pareri favorevoli, su una maggioranza necessaria di ...

Esclusivo : Foa resta presidenteRai - il governo non cambierà nome : Marcello Foa resta presidente della Rai in quanto consigliere anziano all'interno del Cda. Fonti ai massimi livelli del governo spiegano ad Affaritaliani.it la strategia della maggioranza Lega-M5S dopo che la Commissione di Vigilanza non ha ratificato la nomina del giornalista sovranista ai vertici della tv di Stato Segui su affaritaliani.it

Rai : non passa in Vigilanza nomina Foa a presidente : Non passa in commissione di Vigilanza sulla Rai la nomina di Marcello Foa a presidente del cda. Forza Italia, Pd e Leu non hanno partecipato al voto. A favore di Foa i voti sono stati 22. Per la ...

Rai - bocciato Foa presidente In Vigilanza Pd - Leu - Fi non votano : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. Sono stati 22 i pareri favorevoli, oltre a una scheda bianca: servivano invece 27 voti, ovvero invece una maggioranza dei due terzi su 40 componenti della commissione Segui su affaritaliani.it

Rai - Borghi : “Forza Italia non vuole Foa? Sono stupito - posso capire un no a Travaglio - ma non a lui” : “Marcello Foa? È stato mio collega a Il Giornale. Trovo veramente sorprendente la posizione di Forza Italia. Capisco dire di no a Travaglio, ma non so con quali motivazioni si possa dire che non va bene uno che è stato caporedattore del tuo giornale”. Sono le parole pronunciate a Ho Scelto Cusano (Radio Cusano Campus) da Claudio Borghi, deputato della Lega e presidente della commissione Bilancio della Camera, riguardo alla nomina del ...

Foa presidente per 24 ore. Forza Italia non tratta. Vigilanza Rai verso il no : La resa dei conti è prevista per questa mattina, alle 8.30 la commissione parlamentare di Vigilanza Rai si riunisce per votare presidente e amministratore delegato indicati ieri dal consiglio di amministrazione e solo in quel momento si vedrà se hanno sortito qualche effetto i contatti che Matteo Salvini avrebbe avuto con Silvio Berlusconi ieri ser...

Prove tecniche di rottura. Salvini forza su Foa e Forza Italia non lo vota. Crisi inedita tra cda Rai e Vigilanza : Tutto racconta di un salto di qualità nel livello dello scontro. Non solo quello "politico" annunciato nel centrodestra, a meno di tanto clamorose quanto improbabili novità. Ma di una Crisi dai contorni non definiti. Col consiglio di amministrazione della Rai che vota Marcello Foa pur sapendo che i numeri in commissione Vigilanza non ci sono. Il che prefigura uno scenario inedito. Di contrapposizione tra cda e Vigilanza, ovvero tra ...

A Foa per diventare presidente Rai non resta che convincere Berlusconi : Il Consiglio di amministrazione della Rai nomina a maggioranza Marcello Foa presidente dell'azienda radiotelevisiva pubblica...

Vigilanza Rai : Forza Italia non voterà Marcello Foa : Forza Italia voterà contro Marcello Foa alla riunione della Vigilanza Rai. È questa, secondo fonti vicine a Silvio Berlusconi, l'indicazione che sarà data agli esponenti azzurri in commissione. Se Foa ...

Scontro tra Lega e Fi - Berlusconi non cede su Foa presidente Rai : Roma, 30 lug., askanews, - Forza Italia annuncia il no a Marcello Foa, Matteo Salvini non fa trapelare alcuna intenzione di fare marcio indietro sul nome del presidente della Rai. E se la situazione ...