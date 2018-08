Rai | Lega | ' Avanti con Foa | Cda può svolgere mansioni e funzioni'

NOMINE Rai - LEGA : “AVANI CON FOA - CDA Rai OPERATIVO”/ Ultime notizie : Berlusconi - “no a forzature” : Rai, voto in Commissione Vigilanza per la nomina di Marcello Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: bocciato il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 20:24:00 GMT)

Rai - bocciato Foa. Di Maio : “La Lega mi aveva detto che Berlusconi era d’accordo”. Proteste dei senatori di FI : “Se in queste ore la forza politica con cui abbiamo sottoscritto il contratto di governo mi dice che il leader di un’altra forza politica è d’accordo su quel nome, ma i parlamentari esprimono un voto discorde dalla volontà dl leader, credo che questo rappresenti per noi un’attenuante”. Queste le parole espresse a sorpresa dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in commissione Affari pubblici al Senato. ...

Nomine Rai - Renzi : "Lega e M5S umiliano Camera e Senato" : Matteo Renzi all’attacco sulle Nomine Rai: dopo la bocciatura di Marcello Foa a presidente della tv pubblica in Commissione Vigilanza, grazie all’asse Pd-Forza Italia che non ha partecipato al voto, l’ex presidente del Consiglio ce l’ha con Matteo Salvini e l'altro vicepremier Luigi Di Maio che anziché cambiare nome ripropongono lo stesso Foa in totale spregio delle Camere.La nuova legge sulla RAI attribuisce molti poteri al Direttore ...

Roma, 1 ago., askanews, - Come previsto, la commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai boccia l'indicazione della maggioranza di governo M5s-Lega per nominare Marcello Foa presidente della Rai:

Presidenza Rai - Foa bocciato. Lega : "dispiace asse Pd-FI". Gli azzurri : "M5s e Lega violano la volontà popolare" : 11.40 - Nessun "asse tra Pd e Fi sulla Rai, l'unico asse di cui siamo profondamente rammaricati è quello che si è creato in violazione della volontà popolare, e nello specifico in violazione dello spirito della legge sulla Rai, tra Lega e M5S": Forza Italia respinge al mittente, cioè la Lega, l'accusa di essersi schierata a fianco dei Dem per affossare la candidatura di Marcello Foa alla Presidenza della Rai come spiegano in una nota le ...

Caso Foa-Rai - Fi : unico asse che viola volontà popolare è Lega-M5s : "Altro che asse tra Pd e Fi sulla Rai, l'unico asse di cui siamo profondamente rammaricati è quello che si è creato in violazione della volontà popolare, e nello specifico in violazione dello spirito ...

Rai - Fabrizio Salini Amministratore Delegato : UPDATE: martedì 31 luglio 2018, il Consiglio d'Amministrazione della Rai, formato dai consiglieri Fabrizio Salini, nominato dal Mef, Rita Borioni, Beatrice Coletti, Igor De Biasio, Giampaolo Rossi, eletti dal Senato e dalla Camera dei Deputati, e Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti Rai, hanno votato Amministratore Delegato Fabrizio Salini, come da indicazioni del Ministero dell'Economia.prosegui la letturaRai, Fabrizio Salini ...

Scontro tra Lega e Fi - Berlusconi non cede su Foa presidente Rai : Roma, 30 lug., askanews, - Forza Italia annuncia il no a Marcello Foa, Matteo Salvini non fa trapelare alcuna intenzione di fare marcio indietro sul nome del presidente della Rai. E se la situazione ...