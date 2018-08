Rai | la Vigilanza boccia la nomina di Marcello Foa

La Vigilanza Rai boccia la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca....

