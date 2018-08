Rai | la Commissione Vigilanza boccia Foa

Presidente Rai : Foa bocciato in commissione Vigilanza : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a Presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati ...

Rai - la commissione di Vigilanza boccia la nomina di Foa : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca, verosimilmente il presidente della commissione Alberto Barachini, unico di Forza Italia a aprtecipare al voto. Infatti il partito di Berlusconi, il Pd e Liberi e Uguali non hanno partecipato ...

Rai - via libera del cda a Foa presidente. Ora manca la ratifica in commissione Vigilanza. Fi : “Voteremo contro” : Il Consiglio d’amministrazione della Rai ha nominato Marcello Foa presidente della televisione pubblica. Secondo Adnkronos, l’unico no è stato quello di Rita Borioni – che già aveva annunciato la sua scelta – mentre avrebbe scelto di astenersi Riccardo Laganà. Ora l’ultimo passaggio è la ratifica in commissione Vigilanza, prevista per mercoledì, in cui è necessaria la maggioranza dei due terzi dei 40 deputati e ...

Barachini è il presidente della Commissione di Vigilanza Rai : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai: è stato eletto alla terza votazione con 22 preferenze, una in più della maggioranza. Vicepresidenti sono stati eletti Antonello Giacomelli del PD e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle. Nei primi due scrutini, in cui la maggioranza era fissata a 24 voti, Barachini aveva avuto rispettivamente 18 e 19 preferenze. ...

Alberto Barachini (Forza Italia) è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai: è stato eletto alla terza votazione con 22 preferenze, una in più della maggioranza. Vicepresidenti sono stati eletti Antonello Giacomelli del PD e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle. Nei primi due scrutini, in cui la maggioranza era fissata a 24 voti, Barachini aveva avuto rispettivamente 18 e 19 preferenze. ...

