Rai | la Commissione di Vigilanza boccia Marcello Foa come presidente

La Commissione di vigilanza Rai ha respinto la nomina di Marcello Foa : Il giornalista era stato proposto da Lega e Movimento 5 Stelle come presidente della Rai, ma la nomina è stata bloccata dall'opposizione di Forza Italia The post La Commissione di vigilanza Rai ha respinto la nomina di Marcello Foa appeared first on Il Post.

Rai - la commissione di Vigilanza boccia la nomina di Foa : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca, verosimilmente il presidente della commissione Alberto Barachini, unico di Forza Italia a aprtecipare al voto. Infatti il partito di Berlusconi, il Pd e Liberi e Uguali non hanno partecipato ...

