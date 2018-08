Rai | il nome di Foa divide il centrodestra Berlusconi chiude | “Non lo voteremo” L’ira

Rai - Berlusconi : "Se ripropongono Foa non lo voteremo" | Di Maio : "Intesa o altro nome" : Bocciato il nome di Foa per la presidenza della Rai in Commissione Vigilanza: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca. Salvini insiste, M5s apre anche a un nuovo nome se non verrà raggiunta l'intesa con le minoranze su Foa

Rai - Berlusconi : "Se ripropongono Foa non lo voteremo" | Di Maio : "Intesa o altro nome" : Bocciato il nome di Foa per la presidenza della Rai in Commissione Vigilanza: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca. Salvini insiste, M5s apre anche a un nuovo nome se non verrà raggiunta l'intesa con le minoranze su Foa

Nomine Rai - Di Maio : 'O intesa su Foa o commissione Vigilanza trovi altro nome' : Salvini: riconfermo la fiducia a Foa - "Correttamente Marcello Foa ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell'Economia, dal Governo. Il parere che ...

Tg Rai - Mario Giordano si chiama fuori : «Cancellate il mio nome. Mediaset resta la mia casa» : Mario Giordano “Fate come se avessi accettato. Cancellate il mio nome“. Mario Giordano si è chiamato fuori dalla corsa per la direzione dei telegiornali Rai. In un articolo pubblicato ieri sul quotidiano La Verità, il giornalista e attuale Direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’Informazione Mediaset – che era dato tra i papabili per la direzione del Tg1 – ha spiegato di non essere interessato ad un futuro ...

Tour de France 2018 - Tom Dumoulin vince la cronometro finale davanti a Froome. GeRaint Thomas festeggia la maglia gialla : Si appresta a concludersi il Tour de France 2018 che oggi, con la ventesima e penultima tappa, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette, ha emesso gli ultimi verdetti in vista della passerella conclusiva di domani sui Campi Elisi. Non si interrompe il dominio di Geraint Thomas in questa Grande Boucle: il gallese mette l’ennesima firma su una corsa davvero dominata in lungo e in largo. Il corridore del Team ...

