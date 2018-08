Rai | Foa bocciato dalla Vigilanza – Dichiarazioni

La commissione Vigilanza ha detto “no” : bocciato Foa come presidente Rai| : Ieri la scelta del Cda, ma gli azzurri continuano a fare muro: oggi il voto Ipotesi di accordo con Pd e Leu per non partecipare alla commissione

Rai - il tentativo in extremis di Salvini : da Berlusconi in ospedale per convincerlo a votare Foa. Ma fallisce : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele per chiedere l’appoggio di Forza Italia sul nome di Foa, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto»

Rai - bocciata la presidenza di Marcello Foa : La Commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa nel ruolo di direttore della Tv pubblica, nonostante il via libera arrivato ieri dal Cda. In commissione hanno votato in 23, esprimendo 22 voti favorevoli e una scheda bianca, dunque al di sotto del previsto quorum di 27. Come annunciato, Fratelli d'Italia ha proceduto al voto; Pd e LeU, pur essendo presenti in aula, non hanno invece votato, mentre per quanto ...

Caso Foa-Rai - Fi : unico asse che viola volontà popolare è Lega-M5s : "Altro che asse tra Pd e Fi sulla Rai, l'unico asse di cui siamo profondamente rammaricati è quello che si è creato in violazione della volontà popolare, e nello specifico in violazione dello spirito ...

Margiotta (PD) : Rai - Foa rassegni dimissioni : Roma – “La nomina di Foa non ha ottenuto il parere, vincolante, dei due terzi della commissione di Vigilanza Rai. Per questo ci aspettiamo che l’incaricato rassegni immediatamente le sue dimissioni. Si tratta di una vittoria del Parlamento contro l’arroganza del Governo che pretendeva di imporre un nome impresentabile che non avrebbe assicurato e garantito il pluralismo dell’informazione ...

Rai - Foa bocciato in Commissione. Paragone : “Il patto del Nazareno tiene sulle tv”. Gasparri : “Governo cambi candidato” : “Volevamo la Rai del cambiamento e l’opposizione ha detto no. Evidentemente il ‘patto del Nazareno’ tiene sulle televisioni” Così il capogruppo M5s in Vigilanza Rai, Gianluigi Paragone commenta a caldo la bocciatura da parte della Commissione di Marcello Foa quale nuovo Presidente della Rai, così come indicato dal governo. Per Paragone ora Foa: “Non si deve dimettere, Foa deve come consigliere anziano ...

