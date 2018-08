Rai | Fi non vota e Foa non passa in vigilanza Berlusconi chiude a Salvini | ' Non si può

F1 - Raikkonen spegne l’entusiasmo : “Ferrari velocissima nei test? Non mi interessano i tempi…” : Il pilota finlandese ha ottenuto ottimi tempi nella seconda giornata di test in Ungheria, sottolineando però come non gli interessino più di tanto George Russell è stato il più veloce nella seconda e ultima giornata dei test di F1 sul circuito dell’Hungaroring. Il britannico, al volante della Mercedes, ha girato in 1’15″575 precedendo Kimi Raikkonen (1’15″649) e il britannico Jake Dennis (1’17″012) ...

Nomine Rai - Berlusconi a Salvini : 'Forza Italia non voterà mai Foa presidente' : Salvini: riconfermo la fiducia a Foa - "Correttamente Marcello Foa ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell'Economia, dal Governo. Il parere che ...

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...

Rai - Berlusconi : ok scelta non votare Foa : 18.12 "La scelta dei componenti di Forza Italia della Commissione di Vigilanza, di non votare l'indicazione di Marcello Foa alla Presidenza della Rai è stata assunta dai nostri gruppi parlamentari. Io ne ho preso atto e l'ho naturalmente condivisa".Così il leader FI,Berlusconi "Il servizio pubblico, per essere tale, non può essere espressione unilaterale di una maggioranza,qualunque essa sia", afferma. E precisa che una "eventuale ...

Rai - Foa ad Affari : decida il Tesoro Silvio : non riproponetelo - no da Fi : "Mi rimetto a quanto deciderà l'azionista. E' un mio dovere istituzionale che io rispetterò scrupolosamente". Lo afferma interpellato da Affaritaliani.it Marcello Foa, membro del Cda Rai designato dalla maggioranza Lega - M5S per la presidenza della tv pubblica il quale però non ha ottenuto il via libera della Commissione di Vigilanza Rai Segui su Affaritaliani.it

Presidenza Rai - il CdA incassa il colpo. Ma Salvini non molla : «Confermo fiducia a Foa» : Marcello Foa Il Consiglio d’Amministrazione della Rai ha incassato il colpo e preso atto dello stop della Vigilanza alla nomina di Marcello Foa a Presidente del servizio pubblico. L’assemblea, riunitasi oggi pomeriggio sotto il coordinamento dello stesso Foa (in qualità di Consigliere anziano) e alla presenza dell’AD Fabrizio Salini, ha aggiornato i lavori a domani. Nel frattempo, i partiti preparano il terreno per le prossime ...

Foa bocciato dalla Vigilanza Rai ma Lega e M5s insistono : non si dimetta : Roma, 1 ago., askanews, - Come previsto, la commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai boccia l'indicazione della maggioranza di governo M5s-Lega per nominare Marcello Foa presidente della Rai: ...

Presidenza Rai - la nomina di Marcello Foa non è passata : Rai, Via Mazzini, Roma (Foto: Laky 1970/it.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0) La nomina di Marcello Foa alla Presidenza Rai ha ottenuto solo 22 dei 27 voti necessari per essere approvata. Hanno disertato la Commissione parlamentare di vigilanza Pd, Leu e Fi, con l’unica eccezione di Alberto Barachini che veste anche i panni di presidente della Commissione e al quale, con ogni probabilità, è riconducibile l’unica scheda bianca. Martedì 31 luglio il ...

Buttafuoco : "La destra non vuole la destra in Rai" : La destra non vuole la destra in Rai. Questo, in sintesi, il commento sul Fatto Quotidiano di Pietrangelo Buttafuoco, sullo stop di Forza Italia alla nomina di Marcello Foa alla presidenza di Viale Mazzini. Stop appena ratificato dalla commissione di Vigilanza, che ha bocciato la candidatura "sovranista". "È storia di sempre quella della destra che sbarra la strada alla destra in Rai. Buon ultima arriva Forza Italia, pur sempre emanazione ...