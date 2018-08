Rai | bocciato Foa presidente In Vigilanza Pd | Leu | Fi non votano

Tour de France 2018 - GeRaint Thomas : un campione sbocciato a 32 anni. Ora il sogno è davvero a portata di mano : Non c’è stato un minimo segno di cedimento, neanche la sfortuna ha fermato Geraint Thomas che fino ad ora sta disputando il Tour de France perfetto. Partiva come seconda punta per quanto riguarda il Team Sky, ma l’ex pistard gallese ora si è guadagnato sulla strada il ruolo di principale protagonista per quanto riguarda lo squadrone britannico. Conquistata la Maglia Gialla nell’undicesima tappa, ora il britannico non vuol più ...