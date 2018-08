Rai | Berlusconi su Foa non cede a Salvini  Nessun candidato alternativo per ora

Rai - Fi non vota e Foa non passa in vigilanza. Berlusconi chiude a Salvini : 'Non si può riproporlo' : Forza Italia, con Pd e Leu, non partecipa al voto e ilgiornalista non raggiunge i 27 voti necessari per diventare presidente dell'azienda. Il segretario del Carroccio insiste su Foa -

NOMINE Rai - LEGA : “AVANI CON FOA - CDA Rai OPERATIVO”/ Ultime notizie : Berlusconi - “no a forzature” : Rai, voto in Commissione Vigilanza per la nomina di Marcello Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: bocciato il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 20:24:00 GMT)

Scontro Berlusconi-Salvini. Su Foa in Rai si spacca il centrodestra : Ripartire da zero, nessun giochetto e per la presidenza della Vigilanza Rai si cerchi un nome nuovo. Silvio Berlusconi detta le regole e dopo il duro braccio di ferro, Matteo Salvini diventa ...

Nomine Rai - Berlusconi a Salvini : 'Forza Italia non voterà mai Foa presidente' : Salvini: riconfermo la fiducia a Foa - "Correttamente Marcello Foa ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell'Economia, dal Governo. Il parere che ...

Rai - Berlusconi : “Fi non voterà mai Foa”. Salvini replica : “Ha scelto di stare col Pd” : Scontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sulla presidenza della Rai: il leader di Forza Italia ribadisce che il suo partito non voterà la nomina di Marcello Foa in commissione di Vigilanza neanche in futuro. Il ministro dell'Interno replica attaccando Forza Italia: "Ha scelto il Pd per provare a fermare il cambiamento".Continua a leggere

Marcello Foa bocciato in Commissione Vigilanza Rai/ Nomine - Salvini insiste ma Berlusconi ribadisce il no : Rai, voto in Commissione Vigilanza per la nomina di Marcello Foa Presidente di Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo: bocciato il candidato, ma rimarrà presidente(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:37:00 GMT)

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...

Rai - Berlusconi fa tramontare Foa Ira di Salvini : «Ha scelto di stare col Pd» : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele alle 8 del mattino per chiedere l’appoggio di Forza Italia, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto». Il Carroccio però non cambia nome per la presidenza: «Tutto il centrodestra lo voti»

Rai - Berlusconi : ok scelta non votare Foa : 18.12 "La scelta dei componenti di Forza Italia della Commissione di Vigilanza, di non votare l'indicazione di Marcello Foa alla Presidenza della Rai è stata assunta dai nostri gruppi parlamentari. Io ne ho preso atto e l'ho naturalmente condivisa".Così il leader FI,Berlusconi "Il servizio pubblico, per essere tale, non può essere espressione unilaterale di una maggioranza,qualunque essa sia", afferma. E precisa che una "eventuale ...

Rai - bocciato Foa. Di Maio : “La Lega mi aveva detto che Berlusconi era d’accordo”. Proteste dei senatori di FI : “Se in queste ore la forza politica con cui abbiamo sottoscritto il contratto di governo mi dice che il leader di un’altra forza politica è d’accordo su quel nome, ma i parlamentari esprimono un voto discorde dalla volontà dl leader, credo che questo rappresenti per noi un’attenuante”. Queste le parole espresse a sorpresa dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in commissione Affari pubblici al Senato. ...

Rai - la presidenza conservatrice E l'inspiegabile no di Berlusconi : Il cambio di Legislatura, si sa, porta con sé molti mutamenti anche nella gestione del settore pubblico. E di sicuro in questo ambito, non foss’altro per l'importanza strategica che ovviamente detiene l’informazione, uno dei grandi snodi è costituito proprio dalla Rai Segui su affaritaliani.it