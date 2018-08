Rai | Berlusconi rompe con Salvini | la fine di un idillio | news 1 8

Rai - il tentativo in extremis di Salvini : da Berlusconi in ospedale per convincerlo a votare Foa. Ma fallisce : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele per chiedere l’appoggio di Forza Italia sul nome di Foa, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto»

Berlusconi dice no a Foa in Rai : “L’azienda pubblica è di tutti” : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A palazzo San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 e una scheda bianca.Continua a leggere

Rai - Salvini chiama Berlusconi : Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Il leader della Lega, a quanto si apprende, avrebbe espresso stupore per la posizione assunta da una parte di Forza Italia sul no alla nomina di ...

A Foa per diventare presidente Rai non resta che convincere Berlusconi : Il Consiglio di amministrazione della Rai nomina a maggioranza Marcello Foa presidente dell'azienda radiotelevisiva pubblica...

NOMINE Rai - LA FINE DEL CENTRODESTRA? BERLUSCONI - "NO A MARCELLO FOA"/ Ultimatum a Salvini : "Lasci M5s" : NOMINE Rai, domani voto in Cda: Meloni, "sì a MARCELLO Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:12:00 GMT)

Rai - Berlusconi : "Si decide insieme e si rispetta opposizione" : "Il problema non è il nome, ma il metodo". Silvio Berlusconi tiene il punto sulle nomine Rai e in particolare sulla scelta di Marcello Foa come presidente."Se siamo alleati, si ragiona e si decide insieme", spiega il Cavaliere a Qn, "Secondo: la legge prevede la maggioranza dei due terzi dei componenti della commissione di Vigilanza per la scelta del presidente Rai. Va rispettato il ruolo conferito dalla legge all'opposizione. Quando noi ...

Scontro tra Lega e Fi - Berlusconi non cede su Foa presidente Rai : Roma, 30 lug., askanews, - Forza Italia annuncia il no a Marcello Foa, Matteo Salvini non fa trapelare alcuna intenzione di fare marcio indietro sul nome del presidente della Rai. E se la situazione ...

Rai - mercoledì il voto in Vigilanza. Berlusconi non molla : 'Votiamo no' : A 48 ore dal voto in Vigilanza è ancora nebbia sulla presidenza Rai. Marcello Foa continua a spaccare il centrodestra e rischia di arrivare al voto del primo agosto al buio. In commissione per ...

Rai - MELONI CON LEGA-M5S : “SÌ A MARCELLO FOA”/ Voto Cda in bilico : Pd “Berlusconi rifiuti patti segreti” : Nomine Rai, domani Voto in Cda: MELONI, "sì a MARCELLO Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 20:50:00 GMT)

Marcello Foa - cosa chiede Silvio Berlusconi per eleggere il presidente della Rai : Stando ai numeri su cui possono contare oggi Lega e M5s in Commissione di Vigilanza Rai, le speranze che Marcello Foa sia votato come prossimo presidente della Rai sono poche, ma non pochissime. La ...

Rai - Salvini non tratta su Foa presidente. Berlusconi accusa : “È ostaggio del M5S” : Gli ambasciatori sono al lavoro, timidamente, su come evitare lo scontro frontale tra Lega e Forza Italia in commissione Vigilanza Rai che dopodomani dovrebbe eleggere il presidente di viale Mazzini. Pontieri sfiduciati di fronte al muro alzato da Matteo Salvini che tiene duro sul nome di Marcello Foa. Non risponde alle telefonate in arrivo a Milan...

Rai - la Lega tiene il punto su Foa : Berlusconi tentato dalla rottura : Sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomeno le istituzioni', 'si sta facendo un gran baccano. Ma non ci saranno problemi'. 'Vorrei ...