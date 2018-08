Ragusa | a San Giacomo sventola la bandiera Spighe Verdi

Ragusa : sanita' royalties e discarica in un documento congiunto : Sanità, royalties e discarica nel documento delle due associazioni che appoggiano l’assessore Giovanni Iacono a Ragusa

Ragusa - bandiera Spighe Verdi : cerimonia a San Giacomo : bandiera Spighe Verdi, la cerimonia dell’alzabandiera domani, 31 luglio, a San Giacomo presso la rotatoria principale. Conferita per il terzo anno

Mafia - il Cdm scioglie il Comune Ragusano di Vittoria : Sciolto per Mafia il Comune di Vittoria , nel Ragusano. Lo ha deciso oggi il Consiglio dei Ministri , su proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini. È la prima volta che accade nella storia del ...

Incendi Sicilia : brucia ancora il bosco nel Ragusano : Non è stato del tutto domato l’Incendio che è scoppiato ieri attorno al bosco di Santo Pietro, nel Calatino, al confine fra i territori della provincia di Ragusa e Catania. L’Incendio ha coinvolto anche una parte della costa acatese. Le squadre antIncendio di forestale, vigili del fuoco e protezione civile lavorano ininterrottamente. I mezzi aerei sono arrivati stamani alle cinque e sono ancora all’opera per evitare il ...

Abusivismo a Marina di Ragusa : scatta sanzione da 308 euro : Attività di controllo della Polizia locale in materia di Abusivismo commerciale a Marina di Ragusa. sanzione da 308 euro per commerciante.

Incidente sulla Ragusa San Giacomo : auto contro masso nascosto da sterpaglie : Ennesimo Incidente stradale sulla Ragusa San Giacomo causato probabilmente dalle sterpaglie. La denuncia del consigliere Chiavola.

A ogni Ragusano servono 226 giorni di lavoro per le tasse - gli altri 140 per sé e famiglia : Duccio Gennaro Ad ogni ragusano servono 226 giorni di lavoro per pagare le tasse ed i restanti 140 servono per sé e la sua famiglia. Una sproporzione evidente e quasi macroscopica che testimonia l'...

Ragusano - le foto dell'Isis nel cellulare - rimpatriato : Ragusa - Socialmente pericoloso: con questa motivazione è stato espulso con accompagnamento alla frontiera un 28enne tunisino che abitava nella provincia di Ragusa. L'uomo con precedenti penali per ...

Lavoro nero a Ragusa - 5 lavoratori irregolari : sanzione da 45 mila euro : Contrasto del Lavoro nero a Ragusa. La Guardia di Finanza del Comando provinciale Ragusano contesta violazione amministrativa per 45 mila euro.

Estate sicura a Ragusa - sanzioni per 4 mila euro : 2 da 600 euro per uso cellulare : Estate sicura a Ragusa. Centinaia di controlli e una donna arrestata per furto. sanzioni per 4 mila euro di cui due da 600 euro per uso cellulare dura

"AGITARSI - ORGANIZZARSI - STUDIARE!" - PROGETTO ANTIMAFIA DELL'ASSOCIAZIONE RagusaNA GENERAZIONE ZERO : Ampio e fondamentale spazio viene dedicato alla formazione, grazie alla partecipazione di figure professionali del mondo della comunicazione per fornire ai giovani gli strumenti di base da utilizzare ...

Incontro a Ragusa sul futuro della sanità iblea : Si è tenuto a Ragusa un Incontro per parlare di diversi problemi che riguardano il mondo della sanità iblea. Molti di questi restano nel limbo

Ragusa - controlli in piazza San Giovanni : droga nei giardini pubblici : La Squadra Mobile di Ragusa durante alcuni controlli antidroga in piazza San Giovanni ha rinvenuto due dosi di hashish nei giardini pubblici.

Ragusa - iniziata la Festa ra' Scaccia in piazza San Giovanni - l'evento termina domani : Ragusa è probabilmente uno dei luoghi più belli e suggestivi della Sicilia. Grazie alle strutture di grande rilievo, Ragusa è chiamata anche "città dei ponti", e dopo il terremoto del 1693, che rase al suolo maggior parte del territorio, venne ricostruita nel 1900, suddivisa in due parti: da un lato Ragusa Superiore, e dall'altro Ragusa Ibla. Agli inizi del 2000, tutti i capolavori architettonici costruiti dopo il terremoto sono stati dichiarati ...