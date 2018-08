huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il suo nome è Clark Kent Apuada, ha 10e haunche Michaelda 23. Il piccolo nuotatore americano della contea di Monterey, in California, ha completato i 100 metri a delfino con il tempo di 1:09:38, superando di oltre un secondo il tempo che il 23 volte medaglia d'Oro alle Olimpiadi stabilì nel 1995, nella stessa prova."ragazzo è diverso da qualsiasi altro giovane uomo che abbia mai allenato", ha detto l'allenatore di Kent, Dia Riana, alla CNN. E le sue capacità vanno oltre lo sport: Clark "fa lezioni di pianoforte, arti marziali e a scuola si sta specializzando in un corso di computer", ha detto suo padre, Chris Apuada.La scelta del nome non è casuale. La madre del ragazzo, Cynthia Apuada, la madre di Clark, ha spiegato ad HuffPost Us, che quando hanno avuto il, hanno deciso di dargli il nome ...