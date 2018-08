Perché in Italia non decolla l’industria degli insetti commestibili (e non è Questione di gusti) : (Foto: Courtesy of DL Novel Food) Se non vedevate l’ora di assaggiare un grillo fritto e aspettavate il 2018 per l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, sappiate che il ministero della Salute ha ribadito il divieto alla commercializzazione degli insetti commestibili in Italia. Questo non a causa di battaglie anti-europee, ma semplicemente Perché ai produttori manca l’autorizzazione dell’Efsa (l’Autorità europea per la sicurezza ...