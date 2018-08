Quattro mezze cartelle 21 | Ogni donna ha diritto al suo vigile del fuoco

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Dopo una pausa per impegni lavorativi, riprendo la pubblicazione delle proposte editoriali inviate con queste modalità. Buona lettura e buona estate.ha ilal suodel fuco di Verena Alò Incipit Il suo casco certamente rosso e una tuta di volo dello stesso colore: oggetti di un pilota dei vigili del. Ma come tocca queste cose, uno come lui? E come tocca la sua, e come fa l’amore uno come lui? Uno che è capace di sollevare un elicottero da terra, che quando serve, vola a punto fisso e atterra in modo così delicato – almeno così immaginavo – che avrei accettato di distendermi su di un prato e farmi atterrare sopra, il mio corpo fra i pattini. Una sorta di rapporto sessuale mimato. Avrei voluto essere la suaalmeno per una volta; una delle tante, perché uno come lui non aveva che l’imbarazzo della scelta e sicuramente poteva farle felici tutte. ...