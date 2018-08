Quasi 1 milione di giovani via dal Sud in 16 anni

Effetto Cristiano : il Real Madrid perde Quasi un milione di followers su Twitter : ... è l'Effetto "social", un aspetto del quale si è parlato molto soprattutto per la portata del campione portoghese sui social media, dove risulta essere per distacco il calciatore più seguito al mondo.

Massacrò la ex in auto a coltellate - condannato a 30 anni : dovrà risarcire Quasi 1 milione : Luigi Sibilio, 35 anni pizzaiolo, il 18 maggio del 2017 accoltellò a morte Natasha Bettiolo, 46enne della provincia di Padova. L'uomo, di origini napoletane, non si era mai rassegnato alla fine della relazione durata pochi mesi: "Ho avuto un raptus, ma ero innamoratissimo" aveva spiegato.Continua a leggere

Aste : due francobolli battuti per Quasi un milione di franchi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Auto a noleggio o in condivisione - in Italia Quasi 1 milione. Nel 2017 fatturato +7 - 7% a 6ml di euro : MILANO - Oggi la flotta di veicoli a noleggio o in sharing sulle strade Italiane ha quasi raggiunto quota 1 milione: ogni giorno per ragioni di business e turismo oltre 790.000 persone utilizzano i...

Car sharing : è boom in Italia con 1.3 milioni di utenti e Quasi 1 milione di vetture : I nuovi servizi che puntano sulla mobilità condivisa sono ormai da tempo stati sdoganati anche in Italia, dove negli ultimi anni sono aumentate le piattaforme disponibili che mettono a disposizione degli utenti, nelle principali città, migliaia di mezzi di trasporto, soprattutto automobili da noleggiare per muoversi rapidamente. Le potenzialità della mobilità condivisa vanno trovate nella semplicità d’accesso alle piattaforme di noleggio, ...