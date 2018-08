Provocazione di Forza Italia | M5S boccia emendamento copiato dal reddito di cittadinanza

Blastingnews

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Oggi, alla Camera, si è svolto quello che potrebbe essere definito una 'gaffe a 5 stelle' o uno 'scherzo di cattivo gusto' da parte di. L'esponente di FI Antonino Germana', infatti, ha lanciato unaal M5S. In sede di discussione del Decreto Dignita', ha presentando unche non era altro che un copia-incolla del testo suldi, redatto in passato dal MoVimento.Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo ha rifiutato, giudicandolo ''estraneo per materia'' e ribadendo che le politiche che danno dignita' sono quelle attive e indirizzate a favorire il lavoro. Inoltre, sembra che l'sia stato dichiarato incompatibile anche riguardo alle coperture economiche, che non sembrano essere sufficienti. Il 'problema', però, è che le coperture indicate sono le stesse di quelle proposte tempo prima dai Cinque Stelle, e tanto è bastato per scatenare le opposizioni.Le critiche die del Partito Democratico''Sono cinque anni che il M5S elogia le virtù deldie ora che ha l'occasione di approvarlo, la presidenza lo dichiara inammissibile'', dice il deputato Germana', in Aula. E a rincarare la dose, l'intervento di Stefania Prestigiacomo FI, la quale ha affermato che ''è inconcepibile che il ministro Di Maio disconosca un provvedimento che ha sbandierato per 5 anni'', aggiungendo che, in questo modo, ''hanno ammesso che ildiappartiene al libro dei sogni''.