Protezione umanitaria | il Viminale insiste Nuova circolare | “Concedetela di meno”

TAP - TAV e Protezione umanitaria : la luna di miele M5s e Lega sta per finire? : TAV, cancellazione della protezione umanitaria per i richiedenti asilo e il TAP: saranno questi i tre banchi di prova di una alleanza che finora ha retto senza particolari scossoni (anche perché in Parlamento non si è ancora cominciato a fare sul serio). Nelle retrovie c'è già chi lavora per evitare brutte sorprese autunnali, ma la sensazione è che un accordo sia possibile e che nessuno voglia rompere. Non ancora, almeno.Continua a leggere

Migranti - contropiano di Salvini : entro l'estate via la Protezione umanitaria - detenuti via dall'Italia - Cie uno per regione : "Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina". Matteo Salvini boccia la proposta della Commissione Europea sull'immigrazione (6mila euro per ogni migrante accolto) e prepara il suo 'contropiano'. E' un decreto, al Viminale i tecnici ci stanno lavorando e sperano di sfornarlo per l'estate. Tre i punti cardine: via la protezione umanitaria istituita dal primo governo Prodi nel '98; rispedire nei paesi ...

[L'esclusiva] Togliere la Protezione umanitaria - cacciare i detenuti stranieri e rinchiudere i migranti nei Cie. Ecco il decreto sicurezza ... : Sarà il decreto di Ferragosto. L'effetto speciale per dimostrare che è tutto vero e che il governo giallo-verde passa dalle parole ai fatti. Un decreto sicurezza non si nega a nessun governo, ...

Cos’è la Protezione umanitaria e perché Salvini vuole ridurne l’uso : Cos’è la protezione umanitaria, cosa dice la circolare del ministero dell’interno e perché molti la criticano. Leggi

Giorgia Meloni contro la Protezione umanitaria : 'Un trucco per trasformare clandestini in rifugiati' : Anche Giorgia Meloni , come Matteo Salvini , punta il dito contro la cosiddetta protezione umanitaria, 'un'anomalia che esiste solo in Italia e con la quale si riconosce un permesso di soggiorno ...

La circolare di Salvini sulla Protezione umanitaria ai migranti - spiegata : Ha invitato a concedere con meno frequenza una delle forme di protezione più diffuse per gli stranieri che arrivano in Italia, attirandosi molte critiche The post La circolare di Salvini sulla protezione umanitaria ai migranti, spiegata appeared first on Il Post.

Richiedente asilo - protezione sussidiaria e Protezione umanitaria - di cosa stiamo parlando : La protezione internazionale viene concessa ai migranti in difficoltà, che per diversi motivi non possono rientrare nei Paesi d'origine. Un Richiedente asilo può ottenere lo status di 'rifugiato' o lo status di 'protezione sussidiaria'Continua a leggere

Migranti - stretta di Salvini sulla Protezione umanitaria per mamme - malati - bambini : la circolare inviata ai prefetti : ROMA - Un giro di vite brutale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, che si propone di rendere più stringenti i criteri per la concessione di questa tutela a donne, bambini, malati e ...

ASGI : “La circolare di Salvini minaccia diritto d’asilo. Protezione umanitaria è costituzionalmente garantita” : L'associazione studi giuridici sull'immigrazione commenta la circolare del ministro Salvini sulla revisione delle modalità di concessione della Protezione umanitaria: "È un attacco al diritto di asilo, non si possono velocizzare procedure solo mettendo in secondo piano i diritti delle persone".Continua a leggere

Migranti - circolare di Salvini ai prefetti : stretta sulla concessione della Protezione umanitaria. ‘Asilo solo a chi ne ha diritto’ : Velocizzazione nell’esame delle istanze e stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. È questo il contenuto della circolare che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale per un giro di vite sull’asilo. Nel mirino finisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso ...

Migranti - circolare di Salvini ai prefetti : stretta sulla concessione della Protezione umanitaria : Giro di vite sull’asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiede una velocizzazione nell’esame delle istanze ed una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso (quest’anno salito a quota 28%) e per il quale si invitano le commissioni alla ...

Migranti - arriva la direttiva-Salvini : stretta sulla Protezione umanitaria : arriva la stretta sui rifugiati. La direttiva del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stata firmata ieri (si veda IlSole24Ore del 20 giugno) e diramata a tutti i prefetti, i...

Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia contro l'immigrazione : la legge per abolire la Protezione umanitaria : Basta con la 'protezione umanitaria'. Fratelli d'Italia deposita in Parlamento la proposta di legge per eliminare una delle tre opzioni a disposizione delle prefetture per concedere il diritto di ...