Pronto soccorso | raccontateci la vostra esperienza

Pronto soccorso Reggio - responsabile 118 : "Usati sempre materiali omologati" : Non ci sta Domenico Caglioti, il responsabile del servizio 118 di Reggio Calabria, reparto finito alla ribalta della cronaca per i presunti casi di arti immobilizzati con pezzi di cartone . Il responsabile ha infatti negato tutte le accuse anche quella relativa all'ipotesi che l'ingessatura provvisoria possa essere ...

Canicattì - il Pronto soccorso supera l'esame dei Nas a 'pieni voti' : Tutto questo grazie alla solerzia del dottor Augello ed alla disponibilità dell'ingegnere Venuti e del suo staff che, senza alcuna pressione politica, intendono valorizzare l'ospedale canicattinese. ...

R. Calabria - al Pronto soccorso ortopedico medicazioni con i cartoni | Siclari (FI) a Tgcom24 : non è un caso isolato : Il senatore forzista Siclari a Tgcom24: "Non è un episodio isolato, nella regione si nega il diritto alla Salute". Il ministro Grillo manda i Nas

Reggio Calabria - al Pronto soccorso si utilizzano cartoni per 'immobilizzare' le fratture : Medici e infermieri costretti ad arrangiarsi con cartoni, nastro adesivo e cerotti. È questa la denuncia fatta dal Corriere della Calabria che ha mostrato foto di pazienti con fratture, lussazioni e distorsioni immobilizzate con l'ausilio di mezzi di fortuna. Il fatto è avvenuto (e avviene) presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove il reparto di ortopedia è aperto solo dalle 8 di mattina alle 20 di sera. Di ...

Reggio Calabria - al Pronto soccorso non gesso per fratture - solo cartone : Un ospedale al collasso saltato agli onori della cronaca ormai da tempo. Ma ora è davvero emergenza. Vietato fratturarsi una gamba o un braccio dopo le ore 20.00. Succede a Reggio Calabria, dove chi si presenta in ospedale dopo il tramonto trova il ...

Reggio Calabria : pazienti medicati con pezzi di cartone al Pronto soccorso : Che la sanità italiana, purtroppo, rientri tra quelle meno efficienti non è ormai una novità, così come non è una novità neanche che in molti ospedali italiani vi sia carenza di personale ed attrezzature mediche. Vi è una continua lotta tra stato ed amministrazioni nel tentativo di riuscire a migliorare la situazione, ma nulla sembra essersi mosso. Tra gli ultimi avvenimenti vi è quello dell'ospedale di Reggio Calabria in cui i pazienti vengono ...

Caldo : in aumento gli accessi al Pronto soccorso di Perugia : L’emergenza Caldo ha provocato per la prima in questo ultimo periodo un aumento di accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. Il direttore della struttura complessa, il dottor Paolo Groff, fa sapere, attraverso l’ufficio stampa, che mediamente i pazienti in osservazione al pronto soccorso sono 170, mentre oggi se ne sono registrati circa 190, con un incremento che ha riguardato persone anziane affette da patologie ...

Napoli - Pronto soccorso flop : di notte mancano otorini e oculisti : Ore 20 di un giorno di mezza estate del 2018: in tutti i presidi ospedalieri della Asl Napoli 1, dotati di pronto soccorso, Loreto Mare, San Giovanni Bosco, Pellegrini e San Paolo, manca una guardia ...

Piccoli infortuni : ecco il kit per il Pronto soccorso dei bimbi che si dovrebbe avere sempre in casa : Può capitare spesso che un bambino, dentro casa come fuori, subisca qualche piccolo infortunio: sbucciature, taglietti e lividi, specie se il bimbo è molto vivace, sono quasi inevitabili. È quindi bene avere in casa un piccolo kit di pronto soccorso, per intervenire tempestivamente in caso di necessità. Ma cosa non può assolutamente mancare, nella valigetta dei medicinali e dei medicamenti per i nostri figli? Per “costruirlo”, ...

Incidente Cantù donna in Pronto soccorso : Incidente Cantù donna in Pronto soccorso. Incidente Cantù in piazza Parini Grande spavento questa mattina per una donna di 40 anni, che stava percorrendo piazza Parini in sella alla sua bicicletta. In ...

Venezia : ennesima aggressione al Pronto soccorso di Jesolo (3) : (AdnKronos) - "Per riuscire a garantire questa attività a 360 gradi i medici e infermieri devono poter svolgere serenamente il proprio lavoro secondo le priorità stabilite nell’interesse dei pazienti – puntualizza il dottor Quarta - Devono poter contare sulla fiducia degli utenti e il rispetto che d

Venezia : ennesima aggressione al Pronto soccorso di Jesolo (2) : (AdnKronos) - Un infermiere accorso in aiuto del medico è riuscito in qualche modo a far spostare in sala d’attesa il nonno in escandescenza, dove però, un gruppo di 6 /8 parenti li presenti ha iniziato a sua volta a offendere il personale e degli utenti che si erano lamentati delle urla. Il caos è

Venezia : ennesima aggressione al Pronto soccorso di Jesolo : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - "È ora di porre un freno. Le aggressioni al nostro personale stanno aumentando in modo preoccupante. Preoccupante non solo nel numero ma nelle modalità, perché questa animosità può pregiudicare la risposta ai bisogni che ogni giorno si cerca di esaudire: piccoli e gran

Catania - violenza al Pronto soccorso : dottoressa chiede il rispetto dei turni - aggredita : Ennesimo episodio di violenza nei confronti dei medici. Al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania una dottoressa ha subito un’aggressione quando, di fronte all’insistenza di alcuni pazienti, ha chiesto il rispetto dei turni. La ministra Grillo: “Inaspriremo le pene per le violenze commesse nei confronti del personale sanitario”.Continua a leggere