Pronostico Reading vs Derby County | Championship 3-8-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 1 agosto 2018), 1^ giornata,di, venerdì 3 agosto. Esordio vincente per Lampard sulla panchina dei Rams?, venerdì 3 agosto. La-2019 debutta venerdì 3 agosto con una interessante sfida al Madejski Stadium tra due formazioni che nelle scorse stagioni hanno fallito di poco la promozione in Premier League. Come arrivano? Ilha rischiato seriamente di retrocedere in League One nella passata stagione e i risultati ottenuti nelle amichevoli precampionato sono stati deludenti. In sei partite non ha mai vinto ed è stato sconfitto da club come Eastleigh e il Crystal Palace nell’ultimo test per 0-4. Paul Clement, un ex del, non è soddisfatto del mercato e dovrà fare attenzione alle mosse tattiche di un suo ex giocatore al Chelsea che ora siede sulla panchina ...