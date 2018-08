Pronostico Burnley vs Aberdeen | Europa League 2-8-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 1 agosto 2018), secondo turno di qualificazione,di, giovedì 2 agosto. I Clarets sono i favoriti., giovedì 2 agosto. La compagine inglese attende quella scozzese a Turf Moor dopo il pari dell’andata per 1-1. Come arrivano? Ilha l’occasione di accedere al quarto turno preliminare battendo gli scozzesi, oppure pareggiando per 0-0. La formazione di Sean Dyche è al debutto nell’attuale formato della. Non vincono indal lontano 1967. Mancherà Nick Pope per infortunio e Steven Defour, vicino ad un ritorno, ma potrebbe essere escluso. L’deve vincere o pareggiare con un risultato uguale o superiore al 2-2. In caso di parità si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La formazione scozzese esordirà in Scottish Premiership ...