Primo calo degli occupati dopo tre mesi |  persi a giugno 49mila posti

Morti bianche in calo nel Primo semestre 2018 : -0 - 8% : Nei primi sei mesi dell'anno sono calati rispetto all'anno precedente gli infortuni mortali sul lavoro, che secondo i dati Inail sono diminuiti dello 0,8% passando dai 473 del 2017 a 469. Il calo è ...

Ryanair - utile in calo nel Primo trimestre : Teleborsa, - Ryanair ha chiuso il primo trimestre con utili in calo del 20% a 319 milioni di euro , rispetto ai 397 milioni registrati nello stesso trimestre 2017. Il gruppo attribuisce il risultato ...

Ryanair - utile in calo nel Primo trimestre : Ryanair ha chiuso il primo trimestre con utili in calo del 20% a 319 milioni di euro , rispetto ai 397 milioni registrati nello stesso trimestre 2017. Il gruppo attribuisce il risultato all'alto costo ...

Ryanair : utili in calo nel Primo trimestre - tariffe cresceranno meno del previsto : -20% a 310 milioni di euro per gli utili di Ryanair nel corso dei primi 3 mesi. Confermata la guidance per l'esercizio a marzo 2019 quando, per la prima volta dal 2014, l'utile netto è visto in calo a ...

Migranti : Viminale - in Primo semestre in calo dell’80% (2) : (AdnKronos) – Degli oltre 16mila Migranti arrivati nel 2018 in Italia, rileva ancora il report del Viminale, risultano ricollocati 12.725, di cui 5439 in Germania, 1408 in Svezia, 1020 nei Paesi Bassi. Tra i paesi che finora hanno accolto più Migranti vi sono anche Svizzera (921), Norvegia (816) e Finlandia (779). Agli ultimi posti, invece, vi sono Lituania, Croazia, Bulgaria ed Estonia, rispettivamente con 29, 21, 10 e 6 Migranti ...

SONDAGGI POLITICI/ Lega Primo partito - Berlusconi & Meloni ‘annientati’ da Salvini : calo M5s al 27% : SONDAGGI POLITICI elettorali: ultime notizie e intenzioni di voto, la Lega è il primo partito in Italia con il M5s che cala ancora. Berlusconi e Meloni "annientati" dai consensi di Salvini(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:01:00 GMT)

Mercato auto Italia - in calo nel Primo semestre 2018. Panda auto più venduta : Giro di boa per il Mercato Italiano dell’auto: i dati di vendita del primo semestre 2018 parlano di una flessione dell’1,45%, con 1.120.829 veicoli immatricolati. Al dato negativo contribuisce anche il mese di giugno appena concluso, in cui si sono state registrate 174.702 veicoli, in calo del 7,25% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Secondo Michele Crisci, presidente dell’Unrae (Associazione delle Case automobilistiche estere), ...

USA - calo inaspettato per il PIL nel Primo trimestre 2018 : L'economia americana cresce a un ritmo meno robusto del previsto nel 1° trimestre del 2018. Il PIL statunitense è stato rivisto al ribasso al 2% rispetto al +2,2% della seconda lettura

USA - calo inaspettato per il PIL nel Primo trimestre 2018 : Nel 4° trimestre del 2017 l'economia era cresciuta del 2,9%. La crescita è frenata dai consumi, che segnano un +0,9% dal +4% registrato nel trimestre precedente. I profitti delle imprese sono invece ...

Ballottaggi 2018 - alle 19 affluenza al 33 - 38% : in calo di oltre 9 punti rispetto al Primo turno : E’ stata del 33,38% l’affluenza rilevata alle ore 19 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i Ballottaggi per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Al primo turno l’affluenza era stata del 42,82%. Dunque il calo è stato di oltre 9 punti percentuali. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III municipio della Capitale, gestiti direttamente dalla Regione e dal Comune di Roma. alle 12 il dato rilevato ...