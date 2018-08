Primo agosto | Leuthard | Svizzera è aperta e affidabile

Primo agosto : Schneider-Ammann - Friburgo è modello di concordanza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Primo agosto : in 1300 al Grütli - Berset elogia cultura compromesso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Primo agosto : continuano i festeggiamenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Primo agosto : Cassis - coesione quale mezzo di successo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sabato 18 Agosto 20.45 Lazio - Napoli sarà il Primo match in esclusiva su DAZN : DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, debutta in Serie A con il primo big match della stagione: Lazio-Napoli, che sarà trasmesso Sabato 18 Agosto alle ore 20.30. E’ quanto è stato annunciato oggi a seguito di una riunione svoltasi presso la sede della Lega Calcio, che ha definito il calendario delle prime tre giornate di Serie A, e i top match scelti dagli operatori per la trasmissione in ...

Ronaldo apre il campionato di serie A Per l'Atalanta Primo match il 20 agosto : La Lega serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime tre giornate. Per l'Atalanta debutto con il Frosinone il 20 agosto.

Primo agosto : Alain Berset elogia Costituzione svizzera : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il 5 agosto al Teatro del Lido di Ostia : "Aligaspù : il Primo gabbiano che imparò a volare" : Una rassegna che ha raggiunto, negli anni, l'intento di intercettare le giovani generazioni attraverso spettacoli e performance a cura di artisti e compagnie emergenti. Linguaggi innovativi e di ...

Primo agosto : cinque ministri iniziano già oggi i festeggiamenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Allerta caldo - Pescara : bollino rosso fino al Primo agosto : caldo torrido e bollino rosso per due giorni a Pescara. Sono in arrivo giornate di caldo torrido. Lo annuncia il bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute. Pescara è stata contrassegnata con il bollino rosso per domani e dopodomani, 31 luglio e primo agosto. Oggi, invece, bollino arancione. Il bollino rosso indica il livello 3 di Allerta, contrassegnato, spiega il ministero, da “ondata di calore” e “condizioni ...

Municipio III. Primo agosto incontro con Luca Serianni : Nel Municipio III di Roma il Primo agosto avverrà l’incontro con Luca Serianni: “Lingua italiana e cittadinanza” Mercoledì 1 agosto si svolge il Primo appuntamento della serie di incontri “Grande come una città”, ideata dall’assessore alla cultura e politiche giovanili del Municipio 3 Christian Raimo e approvata con una memoria di giunta il 26 luglio. Il Primo ospite delle “lezioni aperte negli spazi pubblici del Municipio” è ...

Primo di agosto : fuochi d'artificio vietati a causa della siccità : KEYSTONE/MANUEL LOPEZ , sda-ats, Quest'anno il Primo di agosto potrebbe avere un gusto amaro per gli amanti di spettacoli pirotecnici: a causa della siccità infatti in molte regioni i fuochi di ...

Calendario semestrali società Borsa Italiana : conti Primo semestre in uscita a luglio e agosto 2018 : ... Banca intermobiliare, Basicnet, CIR, Cofide, Edison, Fiera Milano, Mediaset , Piaggio, Vianini, Vittoria Assicurazioni, Zignago Vetro 30 luglio: Caltagirone, Cerved, Hera, Leonardo, Italgas, Mondo ...

Primo agosto o 10 settembre : le date della candidatura italiana ai Giochi invernali : Il Primo agosto o il 10 settembre. Entro quella data l’Italia sarà ufficialmente candidata a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 e avrà indicato la città - tra Cortina, Milano e Torino - designata a correre. Il Consiglio nazionale del Coni, il comitato olimpico, ha delibera il percorso di avvicinamento alla scelta. Una road map che parte dall...