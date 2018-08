Pressing torna su Canale 5 in seconda serata Conduce Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi e

davidemaggio

(Di mercoledì 1 agosto 2018)su5. Lo storico programma d’approfondimento sportivo di Italia 1 riaprirà i battenti, dopo quasi vent’anni, sulla rete ammiraglia del Biscione in, a partire dal 2 settembre pmo, terza giornata di Campionato. La rinnovata edizione disarà condotta daconed Elena Tambini, protagoniste dei recenti Mondiali Russia 2018 targati Mediaset. La trasmissione di5 andrà in onda in diretta con highlights, gol, immagini e commenti sulla giornata di calcio di Serie A appena conclusa. In studio, oltre agli opinionisti e ai protagonisti sportivi, è prevista la presenza fissa del comico Andrea Pucci. Così, riportando alla luce lo storico marchio, Mediaset tornerà ad approfondire lo sport in chiaro nella giornata festiva, andando a competere direttamente con La Domenica Sportiva della Rai, ...