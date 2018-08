Presidente Rai | Foa bocciato in commissione Vigilanza

Rai : Vigilanza boccia Foa Presidente : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati ...

La Vigilanza Rai boccia Foa Presidente : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca.Pd, Leu e Forza Italia non hanno ritirato la scheda e partecipato al voto.

La Vigilanza Rai boccia la nomina di Foa a Presidente della tv pubblica : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca....

Foa Presidente per 24 ore. Forza Italia non tratta. Vigilanza Rai verso il no : La resa dei conti è prevista per questa mattina, alle 8.30 la commissione parlamentare di Vigilanza Rai si riunisce per votare presidente e amministratore delegato indicati ieri dal consiglio di amministrazione e solo in quel momento si vedrà se hanno sortito qualche effetto i contatti che Matteo Salvini avrebbe avuto con Silvio Berlusconi ieri ser...

Le 24 ore di Foa da Presidente Rai Ma Salvini pensa allo strappo : «Resti comunque» : Nella stessa seduta il consiglio ha votato Fabrizio Salini nuovo amministratore delegato, così come indicato dal ministero dell'Economia. Al momento del voto sul suo nome, Foa ha lasciato i lavori ...

