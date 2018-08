Povertà | in Italia più di un bambino su due non può fare le vacanze lontano da casa

Emergenza caldo - la solidarietà non va in vacanza : Banco Farmaceutico e Croce Rossa Italiana insieme per combattere la Povertà sanitaria : La Fondazione Banco Farmaceutico onlus e Croce Rossa Italiana hanno firmato un protocollo d’intesa nazionale per consolidare la collaborazione, già sperimentata con successo a livello locale, sul fronte della lotta alla povertà sanitaria. L’accordo, in particolare, consentirà di rafforzare tutti quegli interventi sul territorio necessari per aiutare le persone in condizioni di indigenza e, in modo speciale, quelle che a causa del caldo estivo ...

Agenda Europa 2020 : Italia in affanno su occupazione e Povertà : Da un tasso di occupazione del 75%, al taglio del 20% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990, l'Agenda 2020 punta a raggiungere target comuni per migliorare l'economia e la competitività dell'...

Giorgia Meloni e le magliette azzurre/ Video - “Migranti? Stato si occupi degli italiani in Povertà” : Giorgia Meloni e le magliette azzurre: Video. “Migranti? Stato si occupi degli italiani in povertà”, dice leader Fratelli d'Italia sui social. Le ultime notizie sull'appello (e attacco)(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:48:00 GMT)

L'Istat lancia l'allarme : sono ben 18 milioni gli italiani a rischio Povertà : Il 30% degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. A dirlo è l' Istat , per cui c'è da crederci. L'Istituto nazionale di statistica , infatti, ha scritto nel suo ultimo rapporto che il ...

L’Istat lancia l’allarme : sono ben 18 milioni gli italiani a rischio Povertà : Il 30% degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. A dirlo è l"Istat, per cui c"è da crederci.L"Istituto nazionale di statistica, infatti, ha scritto nel suo ultimo rapporto che il quasi un terzo della popolazione italiana - per l"esattezza 18.136.663 individui (in aumento rispetto all"anno precedente) - corre questo pericolo.Insomma, rimane un miraggio l"obiettivo di Europa 2020, il programma dell'Ue per la crescita e l'occupazione ...

Allarme Istat : oltre 5 milioni di italiani in Povertà assoluta nel 2017 : La responsabilità " aggiunge il presidente Carlo Rienzi " 'è da attribuire alla classe politica, che non ha saputo adottare negli ultimi anni misure realmente in grado di combattere l' impoverimento ...

Oltre cinque milioni di italiani in Povertà assoluta - dati Istat : Più di un milione di bambini vive in famiglie in condizioni di indigenza. In difficoltà gli immigrati 1,6 milioni di poveri su 4,9 milioni di persone censite, il 32% è straniero. Salvini: giusto dire ...

Italia - 5 milioni di persone in Povertà assoluta/ Dati Istat "record da 2005" : 1 - 2 milioni di minori a rischio : Italia, Dati Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1,3 milioni di famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 milioni da futuro incerto.

Italia - 5 milioni di persone in Povertà assoluta/ Dati Istat “record da 2005” : 1 - 2 milioni di minori a rischio : Italia, Dati Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1,3 milioni di famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 milioni dal futuro incerto. Di Maio, "priorità Governo"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 13:18:00 GMT)

Istat : più di 5 mln di italiani in Povertà - è il massimo dal 2005 : Secondo le stime dell'Istat, nel 2017 oltre cinque milioni di persone, distribuite in un milione e mezzo di famiglie, si sono trovate in una situazione di povertà assoluta.L'Istat, in un rapporto presentato oggi, rivela i dati relativi alla povertà in Italia, mostrando un aumento di due decimi rispetto al 2016, dovuta all'inflazione dello scorso anno. Queste stime rigurdano 1 milione e 778mila famiglie, in cui vivono 5 milioni e 58mila ...

Istat - oltre 5 milioni di italiani vivono in Povertà assoluta : è il dato peggiore dal 2005 : I dati Istat certificano un aumento delle persone e delle famiglie che vivono in condizioni di povertà assoluta: nel 2017 sono quasi 2 milioni le famiglie e oltre 5 milioni gli individui in difficoltà economiche, è il dato più alto dal 2005. A influire sui valori ci sono vari fattori: età, area geografica, istruzione e occupazione.Continua a leggere

Istat - oltre 5 milioni di italiani in Povertà assoluta : top dal 2005 | Oltre un milione sono minori : L'aumento della condizione di indigenza colpisce soprattutto il Mezzogiorno, dove Oltre uno su dieci vive in grandissimo disagio economico

In Italia più di 5 milioni in Povertà assoluta. Top dal 2005 : Teleborsa, - Le persone che vivono in povertà assoluta in Italia superano i 5 milioni nel 2017. Lo rileva l'Istat spiegando che si tratta del valore più alto dal 2005. Nel 2017, l'Istituto di ...

Oltre 5 milioni di italiani in Povertà assoluta - dato al top da 2005 : Le persone che vivono in povertà assoluta in Italia superano i 5 milioni nel 2017 . E' il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005 . Le famiglie in povertà ...