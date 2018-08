Postazione di guida SRC-2- recensione

eurogamer

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il mondo delle postazioni didedicate alla simulazione è in continua evoluzione e i produttori propongono continuamente nuovi prodotti al pubblico. La SimRacing Components è una nuova realtà nata nell'hinterland milanese che gia produceva postazioni didi ottimo livello. Ma come dicevamo la continua evoluzione richiede spesso il passaggio a nuove tecnologie costruttive e ladi cui vi proponiamo laoggi ne è un perfetto esempio. Si tratta dellaSRC-2, ovvero la proposta di fascia media del produttore milanese ed è costruita con profilati di alluminio 45x90 nelle parti soggette a maggiore sforzo. I profilati di alluminio sono barre estruse e anodizzate in un piacevole colore argento e dotate di scanalature che grazie ad un intelligente sistema di inserti e giunzioni ad angolo permette la costruzione di strutture molto rigide e sopratutto ...