Porsche | super stagione con l' adrenalina a mille

Porsche 911 DLS by Singer : fascino vintage e prestazioni superlative [FOTO] : Svelata a Goodwood l’ultima creazione targata Stinger vanta un corpo vettura in fibra di carbonio e un motore a spirato da 500 CV Dopo 8 mesi di duro lavoro, il preparatore californiano Singer è riuscito a realizzare l’irresistibile 911 DLS, creazione basata sulla Porsche 911 del 1989 (modello 964), opportunatamente modificata, alleggerita e potenziata. Svelata in anteprima al Goodwood Festival of Speed 2018, la vettura vanta un sei ...

Lamborghini Aventador SVJ / Più veloce della Porsche 911 GT2 RS : specializzazione Super Veloce : Lamborghini Aventador SVJ, più Veloce della Porshce 911 GT2 RS: specializzazione Super Veloce, in grado di andare a girare al Nurburgring in 6' 45'' una crono che varrebbe il nuovo primato.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:18:00 GMT)

Porsche Taycan - la supercar elettrica spiata tra i cordoli del mitico Nurburgring [VIDEO] : La prima supercar 100% elettrica di Casa Porsche è stata immortalata mentre effettua test in pista sul temibile Inferno Verde Porsche si prepara alla rivoluzione elettrica con i primi test in pista della Taycan, prima supercar 100% elettrica del Costruttore tedesco. La Porsche Taycan è stata infatti immortalata da un video spia mentre effettua i primi test fra i cordoli sul circuito più temuto al mondo, ovvero il Nurburgring, ...

Porsche 911 - la supercar d’epoca nasconde il motore da 600 CV della Corvette [FOTO e VIDEO] : Il preparatore americano Bob Radke ha trasformato una Porsche 911 del 1975 in un bolide da 600 CV in grado di offrire prestazioni incredibili Bob Radke, celebre preparatore di auto, ha realizzato un ambizioso quanto eccentrico progetto che potrebbe però far distorcere il naso ai puristi del marchio Porsche. Radke ha infatti preso la sua Porsche 911 Turbo del 1975 è l’ha elaborata sostituendo il sei cilindri boxer della vettura con un ben ...

Il super yacht firmato Porsche realizzato in collaborazione con l’italiana Centrostiledesign [FOTO] : Frutto del lavoro congiunto tra il cantiere nautico Dynamiq, lo studio F.A. Porschee Centrostiledesign, questo super yacht vanta finiture da mille e una notte Il cantiere nautico Dynamiq, specializzato nella realizzazione di superyacht, si è affidata allo studio F.A. Porsche e alla collaborazione dell’azienda italiana di da Davide Cipriani, Centrostiledesign, per la realizzazione di numerosi componenti estetici realizzati in fibra di ...