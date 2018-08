Pordenone | picchia autista bus e accoltella carabiniere | arrestato

Suona il citofono per scherzo - picchiato un dodicenne a Pordenone : Coppia anziani denunciata per lesioni e minacce. Lo scherzo più antico del mondo non è andato giù a una coppia di Budoia , Pordenone, che ha picchiato un dodicenne che aveva Suonato al citofono della loro abitazione senza motivo. L'episodio è avvenuto nelle scorse ...

Sorpreso a suonare i campanelli delle case - ragazzino picchiato e minacciato da una coppia a Budoia - in provincia di Pordenone : Sorpreso a suonare ai citofoni di alcune abitazioni, senza motivo, è stato preso e picchiato da una coppia. È successo a un ragazzino di 12 anni di Budoia, in provincia di Pordenone, e il fatto risale allo scorso 18 maggio. Come si legge su Il Messaggero Veneto, due coniugi, di 57 e 65 anni, in via dei Pozzi, hanno picchiato e minacciato il ragazzino, mentre cercava di allontanarsi con la sua bici dopo aver commesso la bravata. I ...