PlayStation Plus | ecco i videogiochi gratuiti di agosto 2018

Sony : gli abbonati al servizio PlayStation Plus sono 33.9 milioni : Dopo l'annuncio dei risultati finanziari di Sony per l'anno fiscale 2018 (nel periodo compreso tra il 1 ° aprile e il 30 giugno 2018), il gigante dell'elettronica ha condiviso ulteriori informazioni sui suoi guadagni.Come segnala Dualshockers, dall'ultimo trimestre, Sony ha deciso di rendere trasparente il numero di abbonati PlayStation Plus nella sua documentazione sugli utili, a ulteriore testimonianza del fatto che le entrate fornite dal ...

GTA Online non richiederà PlayStation Plus fino al 6 agosto : L'update porterà con sé alcuni dei DJ più famosi al mondo, con missioni speciali affidate ai giocatori, in questi giorni: Solomun " 24 luglio Tale Of Us " 31 luglio Dixon " 7 agosto The Black Madonna ...

È tempo di sconti su PlayStation Store - fino all’80% per i membri PS Plus : È periodo di sconti su Playstation Store, fino all’80% per gli iscritti a PS Plus. I titoli a prezzi scontati sono tanti e anche molto noti a partire da Fortnite a Battlefield 1 Revolizion, andiamo a scoprire cosa ha in serbo per noi Sony in questo fine luglio di caldo e afa. Playstation Store: sconti fino al 31 luglio Non hai ancora provato la campagna PvE di Fortnite “Salva il mondo”? Questa è la tua occasione: su PS Store è ...

Previsioni giochi gratis per PlayStation Plus di agosto 2018 - delusione in arrivo? : PlayStation Plus riserverà grandi novità per agosto 2018 o i giochi gratis saranno una delusione come alle volte è capitato?. Sono già disponibili le prime Previsioni sui giochi gratis per PS4 della line-up PlayStation Plus di agosto 2018, ma l’annuncio ufficiale è in programma per mercoledì 29 luglio. Twinfinite ha pubblicato le proprie Previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2018. La lista però deve essere interpretata come ...

Volete abbonarvi o rinnovare il PlayStation Plus? Ecco uno sconto da non lasciarsi sfuggire : Continuiamo a dare un'occhiata da vicino alle offerte più interessanti del momento e in questo caso ci concentriamo su uno sconto davvero interessante per quanto riguarda l'abbonamento al PlayStation Plus.Lo sconto in questione è dedicato in particolare all'abbonamento annuale e si tratta per la precisione di uno sconto del 25% che corrisponde a un risparmio di €15. Per sfruttare l'offerta non dovrete far altro che cliccare sul link qui di ...

Il PlayStation Plus di Luglio si arricchisce con due nuovi titoli e offerte : L’estate di Playstation Plus è finalmente arrivata, portando con sé tante novità. In aggiunta ai nuovi titoli per Playstation 4 disponibili senza costi aggiuntivi e alle offerte di Playstation Plus Bonus, tutti i giocatori(inclusi gli utenti attualmente membri di Playstation Plus), avranno diritto a uno sconto del 25% sull’acquisto di un abbonamento di 3 mesi a Playstation Plus. Ad accompagnare la promozione, l’arrivo di due titoli per PS4 a ...

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di luglio 2018 : L'estate è finalmente cominciata, e per celebrarla Sony ha annunciato oggi i videogiochi gratuiti di luglio 2018 per tutti gli abbonati al PlayStation Plus, oltre ad annunciare tante promozioni esclusive collegate all'abbonamento.Volendo cominciare con i due titoli gratuiti per PS4, a luglio potrete giocare liberamente ad Absolver e a Heavy Rain, ricordando però che Call of Duty: Black Ops 3, già disponibile per gli abbonati, potrà essere ...

E3 2018 : Call of Duty Black Ops 3 è ora gratuito per gli abbonati al PlayStation Plus : Sul palco della conferenza PlayStation che si sta svolgendo in questi minuti un annuncio a sorpresa ha squarciato gli entusiasmi dei fan di Call of Duty, che hanno appreso che Call of Duty: Black Ops 3 è ora completamente gratuito dato che entra da questa sera nei titoli gratuiti per tutti gli abbonati di PlayStation Plus.L'annuncio vuole celebrare la collaborazione tra Sony e Activision per Call of Duty: Black Ops 4, e ora tutti i giocatori ...

PlayStation Plus e Xbox Live Gold : i giochi gratuiti di giugno : Sony e Microsoft hanno annunciato i giochi gratuiti di giugno 2018 che saranno disponibili agli abbonati a PlayStation Plus e Xbox Live Gold. giochi gratuiti per abbonati a PlayStation Plus I membri di PlayStation Plus riceveranno il gioco strategico XCOM 2 lanciato a settembre 2016 e che attualmente costa 50€. A fare compagnia ad XCOM 2 uno dei giochi più belli del suo genere e che riscuote ancora notevole successo tra gli appassionati Trials ...