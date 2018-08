PIL E POLITICA L' Italia resta sospesa tra l' incubo spread e la speranza Usa

Il Fondo Monetario Internazionale taglia la crescita italiana : “PIL all’1 - 2% - pesa l’incertezza politica” : Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita dell'Italia e segnala un rallentamento dell'Economia. Il Pil italiano crescerà all'1,2% quest'anno contro l'1,5% stimato in aprile e andrà a crescere intorno all'1% il prossimo anno. Un rallentamento è segnalato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio che sottolinea come "l'economia italiana continua a essere contrassegnata da un elevato grado di sotto-utilizzo del lavoro, che, ...

Unione europea taglia stime PIL dell'Italia : «Incertezza politica pesa sulla crescita» : La Commissione Ue rivede al ribasso le stime sul pil dell'Italia: per il 2018 vengono limate a 1,3% (da 1,5% previsto a maggio) e nel 2019 a 1,1% (da 1,2% di maggio). «Sebbene...

Crescita - Commissione Ue taglia le stime sul PIL italiano : “Riaffiorano timore e incertezza in politica economica” : A differenza di Mario Draghi che aveva suggerito di “aspettare i fatti prima di dare un giudizio“, la Commissione europea rivede al ribasso le stime sul pil dell’Italia. Rispetto alle previsioni di maggio, mese in cui il nuovo governo non si era ancora insediato, il prodotto interno lordo per il 2018 viene limato di 0,2 punti percentuali sulla base di “timore o incertezza riaffioranti in materia di politica ...

L'Eurozona rallenta - ma l'Italia di più. Ultimi sul PIL - tagliate le stime di crescita : pesa l'incertezza politica : La zona euro crescerà meno, l'Italia frena e resta ultima nella classifica della crescita. Sono poche le notizie positive per il Vecchio Continente e per il Belpaese nelle previsioni della Commissione Ue.Bruxelles ha ridotto la stima di crescita del Pil delL'Eurozona dal 2,3% previsto a inizio maggio a 2,1% per il 2018 e confermato il 2% per il 2019. Nella Ue la revisione al ribasso è stata di 0,2 punti percentuali: 2,3% invece di ...

S&P taglia stime PIL Italia '18 a 1 - 3% - rischio è politica interna : New York, 6 lug., askanews, - Standard & Poor's ha tagliato le stime sulla crescita dell'Italia dall'1,5%, di marzo, all'1,3% per il 2018, lasciando invariata all'1,2% quella del 2019. Come si legge ...

S&P taglia la stima del PIL dell’Italia nel 2018 : politica interna principale rischio : In assenza di riforme strutturali per sostenere la produttività, l'agenzia «prevede che la crescita resterà bassa» ...

PIL Italia - Prometeia abbassa stime per dazi e incertezza politica : ... una simulazione ha dimostrato che la somma delle contromisure dei partner renderebbe la guerra commerciale molto più gravosa per l'economia americana , effetto sul Pil reale fino all'1,4% su base ...

Bce - Draghi : dati economici più deboli - taglio stime PIL in 2018 per timori protezionismo e incertezza politica : "I dati economici sono più deboli, ma coerenti con una crescita diffusa e solida". E' quanto ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi. ...

SPILLO/ Europa e finanza - i poteri che hanno preso il posto della politica : Nelle ultime settimane il nostro Paese ha vissuto momenti convulsi a livello politico, con ripercussioni anche finanziarie. È utile rifletterci.