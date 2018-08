romadailynews

: Piccolo (PD): #Rifiuti, #Cesano a rischio sanitario e di #epidemie: #Roma – “Il progetto… - romadailynews : Piccolo (PD): #Rifiuti, #Cesano a rischio sanitario e di #epidemie: #Roma – “Il progetto… - Marinella57pc : RT @akakarolina: @melody_1159 @sangesnicola @lumachina58 #Eddie è meraviglioso. Scoppierei di gioia se trovasse una famiglia. Questo povero… - assunta_ranucci : RT @akakarolina: @melody_1159 @sangesnicola @lumachina58 #Eddie è meraviglioso. Scoppierei di gioia se trovasse una famiglia. Questo povero… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Roma – “Il progetto raccoltaporta a porta nel XV municipio della sindaca Raggi e’ un flop. Il reportage nelle strade die’ eloquente. Siamo di fronte ad una realta’ che mostra un quartiere ridotto a discarica diffusa. In particolare in via Orrea la situazione ha assunto le dimensioni di una vera e propria emergenza sanitaria, con cumuli die sporcizia che richiamano l’attenzione di ratti e randagi”. “I cittadini lamentano che l’Ama diserta la raccolta e per fronteggiare la crisi non differenziazione piu’ i. Roma da Citta’ eterna e’ stata ridotta dai 5 stelle ad eterno immondezzaio. L’estate e’ ormai inoltrata e con l’aumento delle temperature di questi giorni convivere con carenze igieniche di queste dimensioni e’ sempre piu’ difficile e non si possono ...