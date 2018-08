Piazza Affari | scambi in forte rialzo per Fineco

Piazza Affari : rally per De'Longhi : Ottima performance per la big degli elettrodomestici , che scambia in rialzo del 3,10%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di De'Longhi ...

Piazza Affari attesa in rialzo in avvio - più caute le Borse europee. Oggi i conti delle banche italiane : Prevista apertura poco mossa invece per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un ...