Piazza Affari peggiore in Europa con Enel e bancari FTSE MIB -1 | 91%

Apple record : tocca i 200 dollari. Dazi e semestrali piegano Piazza Affari : Seduta in rosso per le Borse europee mentre Trump valuta se imporre Dazi del 25% su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Dopo i conti record il gigante di Cupertino ormai sfiora i mille miliardi di dollari di capitalizzazione. A Milano crolla Enel, male Intesa. Il nuovo ceo di Maranello, Louis Camilleri, ha definito «ambiziosi» i target del piano al 2022. L'obiettivo del piano è quello di raddoppiare gli utili a 2 ...

Borse europee in rosso insieme a Piazza Affari : Teleborsa, - Si amplia la flessione di Piazza Affari a metà giornata che viaggia in rosso insieme alle principali Borse europee. Gli investitori guardano con apprensione alla guerra dei dazi tra Stati ...

Semestrali e dazi frenano Piazza Affari - ma Leonardo ancora in rally : Perde colpi la produzione industriale italiana. Piazza Affari prende atto dei nuovi segnali di rallentamento dell'economia ed inizia gli scambi di agosto in ribasso: l'indice arretra dello 0,60% ma si mantiene sopra quota 22 mila. Francoforte -0,3%, piatta Parigi. L'indice PMI sulle aspettative dei direttori ...

Piazza Affari : sell-off per Maire Tecnimont : Affonda sul mercato il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che soffre con un calo del 2,88%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Banca Ifis in caduta libera a Piazza Affari : In forte ribasso l' Istituto con sede a Venezia , che mostra un disastroso -3,36%. L'andamento di Banca Ifis nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Piazza Affari : le vendite travolgono Falck Renewables : A picco la società attiva nella green economy , che presenta un pessimo -3,1%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Falck Renewables mantiene forza ...

Piazza Affari : ERG scende verso 12 - 57 Euro : Pressione sulla società attiva nel settore delle energie rinnovabili , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,03%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Vola il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 83% - - guizzo positivo per Campari : Teleborsa, - Preme sull'acceleratore l'indice del settore alimentare italiano, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota ...

Piazza Affari avvia incolore insieme al resto d'Europa : Teleborsa, - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente . La cautela regna anche sulla Piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Gli investitori guardano con ...

Piazza Affari : rally per De'Longhi : Ottima performance per la big degli elettrodomestici , che scambia in rialzo del 3,10%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di De'Longhi ...

Piazza Affari : su di giri Ferragamo : Grande giornata per la maison del lusso , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,46%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un andamento più marcato ...