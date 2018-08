Piazza Affari : rally per De'Longhi : Ottima performance per la big degli elettrodomestici , che scambia in rialzo del 3,10%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di De'Longhi ...

Piazza Affari : su di giri Ferragamo : Grande giornata per la maison del lusso , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,46%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un andamento più marcato ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Fineco : Brilla il leader italiano nell'equity trading , che passa di mano con un aumento del 2,79%. Il trend di Fineco mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il ...

Piazza Affari : exploit di Energica Motor Company : Seduta decisamente positiva per Energica Motor Company , che tratta in rialzo del 3,02%. La tendenza ad una settimana di Energica Motor Company è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Piazza Affari attesa in rialzo in avvio - più caute le Borse europee. Oggi i conti delle banche italiane : Prevista apertura poco mossa invece per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un ...

Piazza Affari avvia incolore insieme al resto d'Europa : Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente . La cautela regna anche sulla Piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Gli investitori guardano con apprensione alla ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari apre il mese aspettando la Fed (1 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia un nuovo mese. Tra i dati macroeconomici attesi, anche la decisione della Fed.

Piazza Affari : Piquadro in rally : Vigoroso rialzo per il produttore italiano di pelletteria , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,11%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury ...

Piazza Affari in rally con le trimestrali. Corre Leonardo : Teleborsa, - Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa meglio della buona performance degli euro listini, grazie alla tornata di trimestrali superiori alle previsioni. Sul mercato dei cambi, ...

Piazza Affari : spinge in avanti Ferrari : Brilla Ferrari , che passa di mano con un aumento del 2,29%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del World Luxury Index , ad evidenza del fatto che il ...

Leonardo - gli ordini di elicotteri dal Qatar fanno volare il titolo a Piazza Affari : Teleborsa, - Leonardo in rally a Piazza Affari. Il titolo, fin da stamane, viaggia in buon rialzo e ora mostra un aumento del 9,14%. A dare una spinta i vari broker che hanno promosso il titolo che ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Acea : Effervescente la multiutility capitolina , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,47%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Acea ...